Afrique: CAN 2023 - Doublé de Lamine Camara, le Sénégal bat la Gambie et entame bien la compétition

Champion d'Afrique en titre, le Sénégal n'a pas déçu. Opposés à la Gambie ce lundi dans le premier match du groupe C, les Lions se sont imposés 3-0 et entame la CAN 2023 de la meilleure des manières.

Bien décidé à gagner cette rencontre, Sadio Mané et les siens vont mettre la pression dès l'entame du match. Une pression qui finit par payer avec l'ouverture du score de Pape Gueye à la 4e minute.

Sur un débordement sur la droite de Krépin Diatta qui centre vers le but gambien, Omar Colley repousse de la tête vers la gauche de la surface où Sadio Mané contrôle et remise dans l'axe pour le milieu de l'Olympique de Marseille. D'un tir croisé à ras de terre, Pape Gueye ajuste Baboucarr Gaye. C'est le premier but de Gueye dans cette CAN 2023. Un but qui permet au Sénégal d'entamer idéalement la rencontre.

Menée, la Gambie se montre intéressante et exploite bien les couloirs, obligeant le Sénégal à se méfier. A la 16e minute, Musa Barow a même failli égaliser sur un coup franc frappé sur la droite, mais son tir passe juste à gauche du cadre d'Edouard Mendy. A la 24e minute, Ali Sowe passe aussi prêt de l'égalisation après un corner côté droit qui verra sa tête d'Ali Sowe passer à gauche des buts sénégalais. Les Scorpions vont continuer à pousser mais seront malheureusement réduits à 10 dans le temps additionnel de la première période suite à l'expulsion d'Ebo Adams pour une faute sur Lamine Camara après vérification de l'arbitrage vidéo. 1-0, c'est le score à la mi-temps.

A la reprise, c'est la Gambie qui met la pression sur le Sénégal en dépit de son infériorité numérique. A la 49e minute, Musa Barow, sur la droite, remonte le ballon et arme une frappe forte vers la gauche du but d'Édouard Mendy qui repousse. la balle revient sur Ali Sowe mais le buteur gambien manque sa reprise qui passe au-dessus du cadre.

Mais très vite, le Sénégal va reprendre le contrôle du jeu avec un nouveau but signé Lamine Camara à la 52e minute. Sur la droite, Ismaïla Sarr transmet dans l'axe pour le joueur du FC Metz qui s'emmène le ballon dans la surface. Il conclut ensuite d'un tir croisé qui se loge sur la gauche du but gambien.

Avec deux buts d'avance, et des changements opérés par Aliou Cissé, le Sénégal va de plus en plus contrôler le match. Et Lamine Camara va même s'offrir un doublé à la 89e sur un bijou. Lancé côté droit, Iliman Ndiaye réalise un joli travail et se joue d'Alieu Fadera avec une roulette et remise dans l'axe pour Lamine Camara devant la surface. Ce dernier conclut d'une lourde frappe dans la lucarne droite. 3-0 pour les Lions. Camara a régalé. Et ce fut le score final.

Sans forcer, le Sénégal s'impose et lance parfaitement la compétition.

Feuille de match

Lundi 15 janvier 2024, 14H GMT

Stade : Charles Konan Banny

Arbitre : Radouane Jiyed (Maroc)

Sénégal vs Gambie : 3-0

Buteur : Pape Gueye (4e), Lamine Camara (52e, 86e)

Avertissements : Abdou Diallo (8e), Lamine Camara (90+5) pour le Sénégal

Expulsion : Ebo Adams (45+9)

Les équipes :

La composition du Sénégal :

Edouard Mendy - Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté (A. Seck, 81e), Abdou Diallo (P. Ciss, 58e) - Ismail Jakobs, Krepin Diatta, Pape Gueye, Lamine Camara - Sadio Mané, Ismaila Sarr (Ilimane Ndiaye, 75e), Habib Diallo (Nicolas Jackson, 58e)

Sélectionneur : Aliou Cissé

La composition de la Gambie :

Baboucarr Gaye - Omar Colley, Ebrima Adams, Musa Barow, James Gomes, Ibou Omar Touray (A. Fadera, 75e), Alassana Manneh (H. Barry, 66e) Saidy Janko, Yankuba Minteh, Ebrima Darboe (A. Ceesay, 83e), Ali Sowe (M. Badamosie, 66e)

Sélectionneur : Tom Saintfiet