Afrique: Walid Regragui - « Venus pour ramener le trophée au Maroc »

Le sélectionneur du Maroc Walid Regragui ne se cache pas au moment d'évoquer ses ambitions quand à la Coupe d'Afrique des nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023. Pour l'ancien joueur dont le pays court derrière un deuxième sacre continental, il n'y a que le trophée qui compte.

Au sortir d'une séance photo shooting dans leur camp de base à San Pedro, Walid Regragui s'est assis avec CafOnline pour évoquer les ambitions du Maroc. « On veut ramener le trophée au Maroc. On est venus pour ça », a-t-il déclaré d'emblée. Avant évoquer son groupe : «J'espère avoir pris les meilleurs joueurs pour cette compétition. On a des certitudes au départ mais la vérité sera par rapport aux résultats. Chaque entraineur fait sa sélection par rapport à certains critères. J'ai fait le mien avec mon staff et pour le moment on est très content avec le groupe sélectionné ».

Le Maroc n'a plus remporté la CAN depuis 1976 et court derrière un second sacre continental depuis 48 ans. Et pour cette édition de la plus belle des compétitions du continent, les Lions de l'Atlas figurent dans le groupe F avec la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie.

Regragui ne manque pas d'apprécier les conditions de travail de son équipe depuis leur arrivée en Côte d'Ivoire. «Tout se passe très bien. Très bien accueillis. Des conditions d'entrainement parfaites. On se sent chez nous et c'est important. On a hâte que la compétition débute », a t-il ajouté.

C'est par la Tanzanie que le Maroc va entamer sa CAN CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 le 17 janvier au stade Laurent Pokou de San Pedro. Puis les Lions de l'Atlas seront face à la RD Congo le 21 janvier avant de clore la phase de groupes contre la Zambie le 14 janvier.