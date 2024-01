Afrique: Entretien exclusif avec l'entraîneur angolais Pedro Gonçalves

La mission majeure de l'Angola dans la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023 est de faire mieux que lors des éditions précédentes.

Après avoir entraîné presque toutes les catégories de l'équipe angolaise, Pedro Gonçalves pense connaître plus que quiconque, la psychologie de la sélection dont il a la charge.

Dans une interview exclusive accordée à CAFOnline.com, il fixe l'objectif de son équipe qui est de dépasser au moins la phase de groupes.

Vous avez dirigé l'équipe nationale angolaise à tous les niveaux (U-17, U-20, U-23) et maintenant l'équipe senior. Quelle expérience cela vous a permis d'avoir jusqu'à présent ?

Oui, je suis en Angola depuis 2015, avant cette date, je n'étais jamais allé en Angola auparavant et c'est une passion que nous développons.

Après novembre 2019, je me suis concentré sur le travail de deux manières. L'Angola compte de nombreux joueurs à l'étranger qui jouent à un niveau élevé. D'un autre côté, je connais le potentiel des jeunes joueurs car j'ai travaillé avec eux en équipe de jeunes. Ce processus m'a donc aidé à savoir qui étaient les gars avec le meilleur potentiel, non pas pour le moment mais pour le futur, pour intégrer l'équipe senior. C'est pourquoi nous avons six joueurs de la Coupe du Monde U-17 qui jouent dans l'équipe senior.

Je me sens comme un Angolais. Peut-être que je partirai un jour mais, dans mon coeur, ce sera avec moi.

L'Angola a vécu une période difficile. Avant cette qualification en Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, ils ne s'étaient qualifiés qu'une seule fois lors des 4 derniers tournois. Quelle a été la recette cette fois-ci ?

Nous sentions qu'à ce moment-là, nous avions la capacité de réaliser et de gagner plus de matches. Nous avons gagné deux matchs lors des éliminatoires et perdu contre le Ghana lors du dernier match des éliminatoires. C'était vraiment dur. Nous avons été cohérents. Nous sommes au milieu du processus.

Les gens sont parfois ravis, d'autres sont également déçus, mais nous devons nous concentrer sur le processus. Quand nous regardons en arrière, nous constatons des progrès et, étape par étape, nous nous améliorons ? Donc, en ce moment, c'est un bonheur pour nous et pour tout le monde.

Que signifie jouer la CAN CAF TotalEnergies pour vous et pour votre carrière d'entraîneur ?

Jouer la CAN est peut-être le moment le plus brillant de ma carrière. J'étais au CHAN, j'étais à la Coupe du Monde U-17 mais la CAN est la plus grande étape de ma carrière. C'est une grande étape et j'en suis vraiment ravi.

Parlons un peu de votre groupe. Vous jouerez l'Algérie, le Burkina Faso et la Mauritanie. Quelle appréciation faites-vous de cette poule ?

Nous ne sommes pas favoris mais nous avons nos chances, l'Algérie est sûrement le super favori. Le Burkina Faso a fait un excellent travail lors des cinq derniers tournois ; deux fois en demi-finale et une fois en finale. Ils sont vraiment cohérents.

La Mauritanie, nous avons beaucoup joué contre eux ces derniers temps, ils ont consenti un gros investissement et ils grandissent, c'est pour cela qu'ils ont participé au dernier CHAN et à la CAN. L'objectif est de traverser la phase de groupes.

Quel est votre objectif idéal dans la compétition ?

Faire ce que nous n'avons jamais fait auparavant, c'est notre objectif principal. On sait que si on gagne deux fois, on se qualifie. Nous verrons où nos performances et nos capacités nous mèneront, mais je pense que nous pouvons sortir des poules et tenter de remporter la phase à élimination directe. Si vous faites cela, vous avez la possibilité d'aller en finale. Nous verrons.