Afrique: Jalel Kadri - « Les premiers matches nous ont ouvert les yeux »

Le sélectionneur de la Tunisie, Jalel Kadri, a déclaré que les premiers matches de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 ont été une révélation.

Kadri faisait référence à la performance impressionnante du Mozambique contre l'Égypte ainsi qu'à la défaite surprise du Ghana contre le Cap-Vert lors de leurs matches d'ouverture respectifs.

Depuis le stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo, où les champions de 2004 affronteront la Namibie dans leur premier match du groupe E mardi, Kadri a déclaré que le fait de jouer contre la Namibie en match d'ouverture n'était en aucun cas un avantage, car le tournoi a déjà montré qu'il n'y a pas de petites équipes en Afrique.

"La Namibie est un adversaire sérieux et nous n'avons plus d'équipe facile. Les résultats des premiers tours ont montré qu'il n'y a pas de petites équipes en Afrique, comme nous l'avons vu, donc nous devons leur montrer du respect et jouer au mieux de nos capacités. Les premiers matches l'ont montré", a prévenu Kadri.

La Tunisie fait sa 21ème apparition dans la compétition, cette édition étant la 16ème consécutive - un record dans l'histoire du tournoi jusqu'à présent.

Une statistique défavorable que l'entraîneur devra écarter de son esprit est le fait que la Tunisie n'a remporté aucun de ses quatre derniers matches d'ouverture de la CAN CAF TotalEnergies.

%

En ce qui concerne les objectifs du tournoi, Kadri s'est montré très modeste dans sa réponse, affirmant que son équipe s'était suffisamment préparée pour aller le plus loin possible dans la compétition.

"Nous allons essayer d'aller le plus loin possible. Nous avons des équipes de bonne qualité, nous allons donc essayer de gagner chaque match et d'aller le plus loin possible. Nous devons être respectueux de tous nos adversaires. Il y a les meilleures équipes d'Afrique qui sont présentes, donc notre objectif est de faire de notre mieux à chaque match et de prendre les choses au fur et à mesure", a conclu l'entraîneur.

Le coup d'envoi au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo est prévu à 17h00 GMT.