Cote d'Ivoire: Can2023/ Burkina Faso contre Mauritanie- La rencontre de deux « pays acteurs économiques » majeurs de l'economie ivoirienne

C'est ce 16 Janvier 2024 que les Etalons du Burkina Faso et les Mourabitoun de Mauritanie croisent le fer au stade de la paix de Bouaké, dans le cadre de la Canfoot 2023. Une opposition dans laquelle les Etalons partent favoris avec leur dernier parcours lors de la Can qui a eu lieu au Cameroun ; 4e face au pays organisateur, le Cameroun. Quant à la sélection mauritanienne de football, elle participe pour la troisième fois de son histoire, à la Coupe d'Afrique des nations, à l'occasion de la 34e édition prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Ce avec la ferme intention de réussir un meilleur parcours que lors de ces deux précédentes participations, en 2019 et 2021, durant lesquelles elle fut éliminée dès le premier tour sans aucune victoire au compteur. Mais à ce stade de la compétition, toute les équipes se valent et chaque équipe veut prouver et s'offrir Dame coupe.

Avec le soutien du douzième homme ; les supporteurs. Ici encore, le Burkina Faso est bien parti, vue la forte colonie burkinabè en Côte d'Ivoire et particulièrement à Bouaké. Mais les mauritaniens peuvent compter sur leurs amitiés avec les autres communautés qui vivent en Côte d'Ivoire. En effet, que ce soit dans toutes les grandes agglomérations ivoiriennes que dans les petites, voire dans les quartiers, des mauritaniens tiennent des boutique au détail où tous s'approvisionnent à volonté. Parfois à crédit après avoir pointé sur le fameux bordereau de crédits à certaines périodes du mois.

La paisible communauté mauritanienne qui n'a pas de centrales d'achats, maitrise bien le segment du commerce de « détail » depuis une décennie en Côte d'Ivoire. Avant 2010, cette communauté disposait d'un réseau d'environ 30 mille boutiques de détails en Côte d'Ivoire dont plus de 17 mille dans la seule commune de Yopougon. Des chiffres qui ont beaucoup évolué très fortement.

En face, la communauté burkinabé très intégrée dont une partie est appelée « les diaspos », parce que nés en Côte d'Ivoire apportent sa pierre au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Ils ont mis les petits plats dans les grands. Des actions fortes dans ce sens ne manquent pas de la part des acteurs économiques burkinabè qui montent en puissance en Côte d'Ivoire, n'oublient pas la mère patrie.

Les supporteurs des Etalons et ceux des Mourabitoun sont à Bouaké et la pression monte. Bouaké, une ville dont la devise est : « De nombreux peuples, une seule cité », doit vibrer au rythme de la Can 2023.