Congo-Brazzaville: 55 ans de la Maison russe - La marche culturelle clôt les activités commémoratives

Les activités commémorant les cinquante-cinq ans de l'implantation de la Maison russe, ex Centre culturel russe (CCR), à Brazzaville, se sont achevées par la marche culturelle sur la Corniche du centre-ville, le 14 janvier dernier.

La Corniche, située sur la rive droite du majestueux fleuve Congo, a connu une ambiance particulière le jour dominical, avec une marche culturelle d'environ huit kilomètres. Elle a réuni plusieurs acteurs culturels ainsi que des enseignants de la langue russe et apprenants, de même que le personnel de la Maison russe et autres invités. Cette marche qui a couronné les activités liées à la commémoration des cinquante-cinq ans de la Maison russe est l'engagement culturel de cette institution au Congo. Au regard de son engouement, de la mobilisation de la jeunesse et des culturels venus de partout, cette activité culturelle a atteint les objectifs escomptés, a signifié la directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova. Cette marche a pris fin par l'organisation de la tombola dans l'enceinte de la cour de la Maison russe.

Conformément au calendrier des activités liées à la célébration de ces cinquante-cinq ans, un concert de gala a été organisé dans cette cour, à l'orée de la marche, sous les auspices de l'ambassadeur de la Fédération de Russie zu Congo, Guéorguy Tchepik. Ce concert a permis, entre autres, de célébrer l'amitié russo-congolaise. Trois temps forts l'ont marqué, à savoir la déclamation des slams par des jeunes artistes congolais, l'interprétation de la musique classique et populaire russe par des Congolais du groupe Brazza Bande, enfin, la prestation de l'orchestre Super Nkolo Mboka de Djoson Philosophe sur la rumba congolaise, inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, le 14 décembre 2021 au siège de l'Unesco à Paris, en France.

« La Maison russe a prévu plusieurs événements liés à la célébration du cinquante-cinquième anniversaire de son existence. Aujourd'hui, il y a eu de la musique classique et populaire russe interprétée par des Congolais et Djoson Philosophe qui a presté avec son groupe, notamment sur la rumba congolaise... Nous sommes très ravis de la collaboration culturelle entre la République du Congo et la Fédération de Russie », a indiqué Maria Fakhrutdinova. Elle a énuméré les différentes activités culturelles organisées par la Fédération de Russie en République du Congo parmi lesquelles la semaine culturelle russe. La directrice de la Maison russe a profité de l'occasion pour remercier l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo pour son implication active dans les différentes activités organisées.

Une célébration par séquence

La célébration des cinquante-cinq ans de l'implantation de la Maison russe au Congo ne s'est pas déroulée qu'en une seule journée. Tout a commencé le 26 décembre 2023 lorsque sa directrice a animé une conférence de presse au cours de laquelle, elle a annoncé l'ouverture d'une série des activités relatives à cette célébration. En effet, afin de commémorer l'événement avec faste, Maria Fakhrutdinova avait étalé un programme marqué, entre autres, par la tenue de la conférence de presse, la préparation d'une série d'émissions consacrées à la culture russe et aux activités de la Maison russe, l'inauguration d'une salle multimédia, l'exposition consacrée à la Maison russe (son histoire, ses activités et également l'équipe qui y travaille, parce que certains membres y sont depuis près de vingt ans), l'organisation d'un concert de gala et la marche culturelle. Toutes ces activités se sont tenues du 26 décembre 2023 au 14 janvier dernier.

Lors de cette annonce, Maria Fakhrutdinova avait indiqué que l'éducation est une priorité pour son institution. A titre illustratif, en 2023, la Maison russe a reçu plus de 960 jeunes qui suivent les cours de cette langue et il n'y a pas de limite d'âge pour cet apprentissage qui peut commencer à 6 ans. Tout le monde est concerné y compris les expatriés. « La langue russe est devenue importante pour plusieurs raisons et est reprise dans certaines localités où elle a été enseignée auparavant, à savoir Pointe-Noire, Ouesso, puis dans d'autres localités où elle n'a jamais été enseignée comme Djambala. Elle est aussi enseignée dans divers établissements privés. Cette année, il y a cent jeunes professeurs qui sont recrutés par l'État qui sont pour la plupart revenus de la Russie. Certains travaillent en tant que prestataires tant à Brazzaville qu'à Pointe-Noire », avait-t-elle informé.

Notons que le CCR a été créé en 1968 et a été dénommé Maison russe en 2021 sous la direction de Maria Fakhrutdinova, première femme directrice de cette institution culturelle.