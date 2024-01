Afrique: Engagement Féminin 2024 - 14 filles en formation, 8 pays représentés

Au Centre de développement chorégraphique la Termitière (CDC) se tient la 16e édition du projet de formation Engagement Féminin avec 14 filles venues de plusieurs pays africains.

Du 8 janvier au 03 février 2024, l'association Artistique Développement (Art' Dév) donne des outils à 14 filles africaines pour devenir d'excellentes danseuses contemporaines.

Ces stagiaires-venues du Burkina Faso, du Mali, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, des Comores, du Gabon et du Togo-seront formées en danse contemporaine et traditionnelle, en communication digitale, en administration culturelle, en jeu d'acteur, en scénographie.

Plusieurs professionnels partageront leur savoir-faire avec les danseuses en formation, à savoir, entre autres, Bienvenu Bazié, Odile Sankara, Sada Dao, Mariam Traoré et Aminata Traoré. En marge de la formation, une ancienne stagiaire (engagée), la danseuse et chorégraphe béninoise, directrice artistique de la compagnie Arts et CA'Danser, Carmelita Siwa, est en résidence de création sous le regard du chorégraphe Bienvenu Bazié.

Elle peaufine son solo intitulé "Entre être et ne pas être" programmé en mars à la Rochelle et à Bordeaux. Les jeunes filles reviendront en juillet, a expliqué le coordonnateur du projet Engagement féminin Abdoulaye Zemane, pour un renforcement de capacités.

En créant Engagement féminin, l'association Artistique Développement (Art' Dév) entend rééquilibrer les chances entre les hommes et les femmes dans le champ de la danse en encourageant la professionnalisation et l'autonomisation des artistes chorégraphiques féminines ; en faisant la promotion du leadership féminin dans le cadre d'un espace de rencontre, d'échanges et de mise en réseau d'opérateurs culturels agissant sur le territoire africain ; en favorisant un accès équitable à la culture et aux opportunités dans le domaine des arts et de la culture en favorisant l'accès à la Culture d'un public averti et non averti, etc.