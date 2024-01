Burkina Faso: Exposition photographique - « Fenêtre sur la Russie » Découverte virtuelle du pays de Vladimir Poutine

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a présidé, samedi 13 janvier 2024, à Ouagadougou, l'exposition photographique dénommée : « Fenêtre sur la Russie » initiée par le Centre de diplomatie publique russe en Afrique.

La relance des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la République Fédérale de Russie est en marche. Le samedi 13 janvier dernier, le Centre de diplomatie publique russe en Afrique, en partenariat avec l'agence fédérale pour la coopération « Rossotrudnichestvo » et en collaboration avec la commune de Ouagadougou, a organisé une exposition visant à faire découvrir au mieux la Russie via des images à la médiathèque municipale de Ouagadougou. Cette activité qui a été présidée par le chef du gouvernement, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, marque le premier pas vers la mise en oeuvre du Centre culturel russe.

Selon le ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, prononçant le mot du Premier ministre, cette exposition va permettre aux deux peuples de se connaitre davantage. « Nous avons la conviction que c'est à travers ce type d'action que les deux peuples vont mieux se connaitre et vont apprendre à se connaitre davantage.

Mieux, cette activité marque également le début des travaux de la Maison russe au Burkina », a indiqué le ministre d'Etat. M. Ouédraogo, a également rassuré que d'autres évènements similaires viendront par la suite afin d'offrir l'occasion aux peuples de Russie de découvrir la diversité et la richesse de la culture burkinabè. Selon la cheffe du Centre de diplomatie publique russe au Burkina Faso, Natalia Krasovskaya, l'exposition « Fenêtre sur la Russie » témoigne de la bonne santé des rapports amicaux entre le Burkina Faso et la Russie.

Un bon départ

Elle marque également, foi de la diplomate, le début d'un ensemble de programmes culturels prévus dans le cadre de la coopération culturelle entre les deux pays. « C'est la première étape dans le travail de la maison non-étatique russe, qui commence déjà par la mise en oeuvre des programmes culturels et éducatifs. L'ouverture de l'exposition et le début du travail de la Maison russe sont des événements importants qui symbolisent le grand intérêt que nos pays ont mutuellement. Ils donnent un bon départ pour le développement de nombreuses initiatives éducatives et culturelles conjointes », a-t-elle indiqué. Selon elle, le Centre culturel russe sera opérationnel dans deux mois et va aider à magnifier les deux cultures.

« La culture est le meilleur moyen d'approfondir la coopération entre les peuples. Je suis sûr que l'ouverture de la Maison russe contribuera à l'enrichissement mutuel de nos cultures, rapprochera les peuples de la Russie et du Burkina Faso et portera les relations russo-burkinabè à un niveau fondamentalement nouveau », a indiqué la diplomate russe. Le représentant de l'ambassade de la Fédération de Russie au Burkina, Goubenko Sergey, a ajouté que cette fenêtre sur la Russie permettra aux deux peuples, « de se découvrir mutuellement ».

Il a confié que la Russie est intéressée par le développement de liens humanitaires avec le Burkina. Et pour ce faire, a-t-il dit, le pays de Vladimir Poutine a prévu, outre les domaines stratégiques tels que la défense et la sécurité, plusieurs projets dans divers secteurs dont la culture, l'éducation, l'agriculture, l'énergie, les nouvelles technologies. Jusqu'au 19 janvier 2024, les populations burkinabè auront la possibilité de découvrir, à la médiathèque municipale de Ouagadougou, le paysage russe en images, les grandes villes du pays et bien d'autres clichés sur la République fédérale de Russie.