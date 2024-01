Afrique: CAN 2023/Burkina vs Mauritanie - Les Etalons veulent éviter le piège mauritanien

Les Etalons débutent cet après-midi leur CAN à Bouaké, face aux Mourabitounes de la Mauritanie, en match comptant pour la 1re journée du groupe D. Le sélectionneur national du Burkina, Hubert Velud, qui dit s'attendre à un match difficile estime que ses poulains doivent absolument remporter le gain de cette première rencontre.

Vaincre le signe indien ! Tel est l'objectif du Bur-kina Faso et aussi de la Mauritanie qui s'affrontent, ce 16 janvier 2024 à 14h GMT au Stade de la Paix de Bouaké, dans ce match du groupe D de la CAN 2023. En effet, les Etalons, en 12 participations à une phase finale de CAN, n'ont jamais remporté leur premier match. Quant aux Mourabitounes, ils n'ont tout simplement pas encore enregistré la moindre victoire en 3 participations. Cette fois-ci, le sélectionneur national du Burkina, Hubert Velud et ses poulains veulent bien entamer par un succès, leur phase finale cet après-midi.

« Beaucoup de favoris en ce début de CAN ont des difficultés et c'est pour cela que je m'attends à un match très difficile face à la Mauritanie », a indiqué en conférence de presse hier, le coach Hubert Velud. Face aux jour- nalistes, le technicien français a déclaré que son équipe a bien préparé le match en ne sous-estimant surtout pas un adversaire difficile à manoeuvrer. « Nous connaissons bien la Mauritanie. Elle est capa- ble d'ennuyer n'importe quelle équipe, elle est très accrocheuse. C'est à nous de forcer le destin dès ce premier match. Nous connaissons son importance.

Nous nous attendons à des difficultés et nous sommes prêts mentalement, techniquement et tactiquement à les affronter », a précisé Hubert Velud. Les deux équipes se connaissent effectivement car elles s'étaient affrontées en octobre dernier, en match amical, au Maroc. Rencontre qui s'était soldée par la victoire (1-2) des Burkinabè. Ces retrouvailles trois mois plus tard, a assuré Hubert Velud, ne sont pas à comparer avec la rencontre amicale car le contexte et les enjeux changent. « Ce sera différent du point de vue de l'ambiance avec un stade qui sera certainement plein.

Des Mourabitounes ambitieux

Aussi, il y aura une grande évolution dans le onze de départ de part et d'autre. Ce sont deux équipes qui se sont préparées pour la CAN et l'importance de ce match rend aussi les choses différentes », a souligné le sélectionneur des Etalons, ajoutant que la Mauritanie, sur cette CAN, a su aller chercher des joueurs performants (7 binationaux ont rejoint l'effectif en novembre dernier) pour renforcer son effectif. C'est donc une équipe des Mourabitounes très ambitieuse qui entamera son match face aux Etalons, avec pour objectif de décrocher sa première victoire à une phase finale de CAN.

Leur sélectionneur, Amir Abdou, qui avait réussi une coupe d'Afrique 2021 de haute volée avec son ancienne sélection (8e de finaliste éliminé par le Cameroun), les Comores, souhaiterait certainement rééditer l'exploit. Mais, a-t-il affirmé, il aura en face une équipe du Burkina Faso « performante et expérimentée qui a été demi-finaliste lors de la dernière édition ». « Nous sommes prêts à jouer cette rencontre face au Burkina.

Nous sommes confiants. Nous connaissons nos adversaires et c'est à nous d'exploiter leurs erreurs. Les Burkinabè ont plus de pression que nous. Nous jouerons sans pression. J'ai expliqué aux joueurs l'importance de ce premier match », a relevé Amir Abdou. En tous les cas, le capitaine Bertrand Traoré et ses coéquipiers qui ont effectué leur dernier entrainement hier après-midi se disent prêts, non seulement pour ce premier match, mais aussi pour la compétition. « Nous sommes prêts mentalement et phy-siquement et sommes conscients des attentes du peuple burkinabè.

C'est une CAN particulière. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous aurons beaucoup plus de supporters, c'est une motivation supplémentaire et vu aussi la situation du pays, nous sommes obligés d'être à 100% voire 200% », a estimé Bertrand Traoré. Cet après-midi, les Etalons pourraient évoluer en 4-2-3-1, à moins que le sélectionneur ne décide de jouer en 3-5-2 comme en amical face à la RDC, le 11 janvier dernier à Dubaï.