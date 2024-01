Afrique: CAN 2023/Groupe D - L'Angola contraint l'Algérie au partage des points

Les Fennecs d'Algérie et les Palencas Negras d »Angola ont partagé la poire en deux lors de leur première sortie en cette 34e Coupe d'Afrique des Nations dans la soirée du 15 janvier 2024 au stade de la Paix de Bouaké. Le moins que l'on puisse dire est que les deux futurs adversaires des Étalons dans le groupe D ont eu chacune sa période dans le match. La première a ete celle du Capitaine Ryad Mahrez et ses coéquipiers, tant ils ont maitrisé leurs adversaires dans tous les compartiments du terrain. Les Algériens, tactiquement bien en place avec leurs deux métronomes, Israël Bennacer et Fares Chaibi ont étouffé d'entrée les anglais grâce à un pressing haut. L'ouverture du score logique de Bagdad Bounedjah (17e) a récompensé la bonne entame de match de l'Algérie.

La seconde partie de jeu a sonné le réveil des Angolais plus entreprenants et présents dans les duels. Le Capitaine Alfredo Ribeiro et Jacinto Dala, inexistants dans l »entrejeu en première période, montrent enfin le bout du nez de même que leur palette technique. Ils sont aidés par un petit Yousef Belaili de l'Algérie, apparemment en méforme au vu de son poids alors qu'il était resplendissant dans l'effectif du coach Djamel Belmadi il y a trois ans de cela. Et que dire de la prestation du Capitaine Ryad Mahrez, leader technique des Fennecs ?

Lui qui s'est exilé cette année en Arabie Saoudite à l'issue d'une saison époustouflante au cours de laquelle il a été champion d'Europe et remporté la première League avec Manchester City, a ete transparent presqu'une grande partie de la rencontre. La prise de risque et l'audace des Palencas va finir par payer sur une transformation de penalty par Cristovao Faciencia (65e).

L'ancien mancunien Ryad Mahrez s'est réveillé en fin de partie par ses décrochages qui ont mis en danger la défense angolaise qui a dû concéder des coups francs dangereux et de nombreux corners dans les 7mn d'arrêts de jeu de la rencontre. Pour un match qui s'annonçait pourtant facile au vu de la physionomie de la première période, le coach Belmadi et ses Fennecs s'en sortent plutôt bien car les Palencas Negras auraient pu les assommer et réaliser le hold-up parfait lors du dernier quart d'heure du match s'ils avaient exploité judicieusement leurs contre-attaques. Les Étalons avec ce résultat de ses deux adversaires, dans ce même groupe D, ont l'occasion de frapper un coup et prendre la tête de la poule, à condition de vaincre cet après-midi à 14 h GMT les Mourabitounes de la Mauritanie sur le même stade de la paix à Bouaké.