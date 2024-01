Maroc: Chambre des représentants - L'élection du Maroc à la tête du CDH, une reconnaissance des efforts déployés par le Royaume dans ce domaine

Rabat — L'élection du Maroc à la présidence du Conseil des Droits de l'Homme (CDH) de l'ONU, est une reconnaissance des efforts déployés par le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le domaine des droits de l'Homme, dans toutes leurs dimensions et générations, et leur mise en oeuvre dans les politiques publiques et les réformes nationales, a affirmé la Chambre des représentants.

Dans une allocution au nom de la Chambre des représentants, à l'ouverture lundi de la séance des questions orales, le vice-président de la Chambre, Mohamed Joudar, a indiqué que "cette élection constitue un événement remarquable et une étape importante dans le processus des droits de l'Homme, non seulement au niveau national mais également à l'échelle internationale".

Il s'agit également d'une reconnaissance de la place de choix dont jouit le Royaume sur la scène internationale, ainsi que de son statut de partenaire fiable et crédible assumant ses responsabilités à l'égard de la communauté internationale, a-t-il ajouté.

Faisant part de la grande fierté de la Chambre des représentants de l'élection du Maroc à la majorité à la présidence de cette organisation onusienne, M. Joudar a relevé que cela représente une considération et une reconnaissance des différents efforts déployés par le Royaume et des politiques qu'il met en oeuvre, afin de consolider l'Etat de Droit et de respecter les droits de l'Homme, comme étant un choix irréversible renforcé dans la Constitution de 2011.

"Cet exploit historique n'aurait pas été possible sans la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que l'attention que le Souverain accorde, depuis Son ascension au Trône, à la question des droits de l'Homme", a-t-il souligné, exprimant la disposition et la mobilisation de la Chambre des Représentants à poursuivre sa contribution en vue de consolider le rayonnement et la place distinguée du Royaume au niveau du système international des droits de l'Homme, et ce sous le leadership avisé de SM le Roi.