Ile Maurice: Le message de l'évêché

L'évêque de Port-Louis, Mgr Jean Michaël Durhône, a publié un message de soutien ce mardi 16 janvier à la suite du passage du cyclone Belal :

« Devant les images terrifiantes des inondations qui ont frappé plusieurs régions du pays et particulièrement la capitale ce lundi 15 janvier 2024 durant le passage du cyclone Belal, nous sommes tous sous le coup de la tristesse et du choc. Ces images de désolation et de détresse, relayées à travers les réseaux sociaux, nous ont bouleversés. Au nom des fidèles catholiques, je présente mes sympathies à la famille de la victime.

Je prie pour le repos du motocycliste qui a perdu la vie (...). J'ai une pensée également pour les Mauriciens qui ont tout perdu dans ces inondations et qui se retrouvent aujourd'hui démunis, dans une extrême précarité. Notre attention va également aux sans domiciles fixes. Accueillons-les et accordons-leur notre soutien dans ces moments difficiles. Je remercie les services de secours et je rends grâce pour l'entraide entre Mauriciens qui resurgit, intacte et spontanée, à chaque catastrophe qui endeuille notre pays.

Continuons à rester solidaires et unis dans ces moments difficiles. Je peux cependant comprendre la colère des citoyens, qui gronde. Ces évènements ne peuvent nous laisser insensibles car ils touchent à notre sécurité. Il est nécessaire que les autorités, à tous les niveaux, tirent les leçons de ce qui s'est passé ce 15 janvier 2024 pour que de telles situations ne se répètent pas. (...) »