Afrique: CAN 2023 / Groupe D (1re journée)/Algérie / Angola (1-1) - L'Algérie accrochée par une coriace équipe de l'Angola

BOUAKE (Côte d'Ivoire) - La sélection algérienne de football a raté son entrée en lice dans l'édition 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations actuellement en cours en Côte d'Ivoire, en se contentant d'un nul (1-1) contre l'Angola, en match disputé lundi soir au Stade de la Paix (Bouaké), pour le compte de la première journée de la phase de poules (Groupe D).

Pourtant, les choses avaient relativement bien démarré pour les Verts, qui étaient bien rentrés dans ce match et qui avaient réussi à se procurer leur première belle occasion dès la septième minute de jeu, grâce à Farès Chaïbi, dont la reprise de volée était passée légèrement à côté.

Deux minutes plus tard, et suite à un nouveau mouvement collectif des Verts, le capitaine Ryad Mahrez a adressé une belle passe à destination de Youcef Belaïli, qui s'est infiltré sur le côté gauche avant de repiquer dans l'axe pour mieux s'ouvrir le chemin du but, mais son tir croisé a été assez facilement capté par le gardien.

Les efforts des Algériens ont fini par être récompensés à la 19e minute de jeu, lorsque Baghdad Bounedjah a bénéficié d'une belle passe en profondeur de la part de Youcef Belaïli, pour se présenter seul devant le gardien adverse, avant de le tromper d'un tir croisé de l'extérieur du pied droit (1-0).

Loin d'être rassasiés, les Verts sont repartis aussitôt à l'abordage avec l'espoir de marquer d'autres buts, ce qui a failli arriver dès la 25e minute de jeu, lorsque Bounedjah avait réussi un joli contrôle de la poitrine au point de pénalty, avant d'enchaîner par un superbe retourné acrobatique qui a fait mouche. Malheureusement pour lui, l'arbitre Sénégalais a décidé de refuser ce but, pour une position de hors jeu au départ de l'action.

La dernière occasion qui mérite d'être signalée en première mi-temps était également algérienne et c'est ce même Bounedjah qui d'une belle tête croisée à la 38e minute de jeu, après un centre tendu, côté gauche, de la part de Rayan Aït Nouri, a failli faire mouche.

Côté angolais, la seule véritable action en première mi-temps est intervenue à la 30eminute de jeu, suite à une bévue d'Aïssa Mandi dans l'axe de la défense. Une erreur d'appréciation qui avait profité au capitaine Alfredo Ribeiro, mais son tir est passé légèrement au-dessus.

Après la pause, les Palencas Negras sont revenues avec de meilleures intentions et avec une nette détermination de revenir dans le match. Ils ont logiquement dominé le début de la seconde période, devant un adversaire qui a reculé d'un cran, et qui se contentait de jouer le contre.

Jacinto Dala a été le premier à se mettre en évidence, d'un tir dans l'angle fermé, mais le ballon est finalement passé largement hors cadre (63e). Deux minutes plus tard, et suite à un nouveau mouvement collectif des Angolais, le milieu de terrain Nabil Bentaleb, en position de défenseur central, a été contraint de concéder un pénalty, après une faute sur le fraîchement incorporé, Cristovao Paciencia.

Ce dernier a décidé de se faire justice lui-même et a réussi à battre le gardien algérien (68').

Sentant la victoire leur échapper, les Verts ont décidé de repartir à l'abordage aussitôt après la remise en jeu, avec l'espoir de reprendre l'avantage au score. Rayan Aït Nouri a été le premier à se montrer dangereux, en décochant une lourde frappe des 25 mètres, malheureusement pour lui, le ballon s'est dérobé du cadre avant de sortir largement à côté.

La dernière occasion du match était algérienne et elle est survenue sur balle arrêtée dans le temps additionnel, mais sans succès. Les Angolais ont réussi à préserver le résultat nul jusqu'au coup de sifflet final, au grand dam des Verts, qui avaient espéré démarrer cette nouvelle épopée par une victoire.

L'autre match de ce Groupe (D) opposera le Burkina Faso à la Mauritanie mardi 16 janvier (15h00), également au stade de la Paix, à Bouaké.

Lors de la deuxième journée, prévue le samedi 20 janvier à Bouaké.

L'Algérie affrontera le Burkina Faso à 15h00, avant de laisser place au deuxième duel qui opposera la Mauritanie à l'Angola, à partir de 18h00.

Enfin, la troisième et dernière journée de cette phase de poules se déroulera le mardi 23 janvier courant, avec d'un côté l'Angola et le Burkina Faso qui s'affronteront au stade de Yamoussoukro, et de l'autre côté, l'Algérie, qui restera à Bouaké, pour y défier la Mauritanie. Pour des soucis d'éthique sportive, les deux matchs débuteront à la même heure, soit à 21h00.

A l'issue de cette troisième et dernière journée de la phase de poules, les deux premières nations au classement de ce Groupe (D) seront qualifiées pour les quarts de finales.

Déclarations

Djamel Belmadi (sélectionneur/ Algérie):

"Ce n'est pas le résultat qu'on espérait, on voulait démarrer fort cette compétition en décrochant les trois points. Sur un fait de jeu, on encaisse un but, on a du mal à avaler ça. La deuxième mi-temps n'est pas à l'image de la première période, on aurait pu être plus tueurs et marquer ce deuxième but qui aurait pu nous mettre à l'abri. Le moment faible n'a pas duré longtemps pour nous, mais cela a suffi pour nous faire mal, c'est douloureux et cruel. J'explique ce résultat par ce moment faible, on s'est fait punir par la suite. Les Angolais avaient d'autres ambitions, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Il ne fallait pas encaisser ce but pendant ce moment faible. Nous avons commis des fautes techniques ce soir, on voulait qu'on le fasse le moins possible.

On est tous fâchés de ce résultat, mais telle est la situation aujourd'hui.

On va relever la tête et préparer ce deuxième match face au Burkina Faso.

Concernant Bounedjah, il est dans une bonne dynamique, il a marqué un superbe but malheureusement refusé pour un hors-jeu, je lui fais confiance.

Belaïli a été très intéressant en première période, il a été productif, et efficace à l'image de Bounedjah, il est capable de faire beaucoup mieux.

J'aurais aimé que ça aboutisse sur un but de plus, mais on a manqué ce dernier geste. Le traumatisme de la CAN-2021 était lourd à porter, mais les joueurs avaient répondu présents, maintenant on doit vivre avec ce passé là. On fera le maximum pour créer une dynamique et prendre de la confiance. Il reste encore deux matchs dans ce groupe et relever la tête."

Pedro Gonçalves (sélectionneur/ Angola):

"On espérait bien entamer ce tournoi. L'Algérie a bien démarré le match en ouvrant le score, ils étaient actifs et ont mis du rythme sur le terrain. Nous avons essayé de bien jouer, mais on a perdu le contrôle de la partie, on a fait des erreurs qui ont eu un impact sur nous. Il fallait restructurer notre stratégie. En seconde période, on a eu de la réussite avec le but égalisateur. Nous allons faire de notre mieux pour pouvoir avancer. On a mis en oeuvre un plan d'action, mais certaines choses n'ont pas bien marché. Les joueurs sont à féliciter, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est un bon résultat pour nous face à une équipe algérienne qui partait favorite avant ce match.

Je suis satisfait de la prestation de mon équipe. Maintenant, nous allons nous reposer avant d'attaquer la préparation du prochain match face à la Mauritanie."

Farès Chaïbi (Algérie/ Homme du match):

"Nous sommes déçus de ce résultat, le trophée de l'homme du match à un goût amer. On a bien maitrisé la première période, ils n'ont pas eu trop d'occasions. Après la pause, on a eu souvent du mal à mettre de l'intensité, ce n'est pas un problème physique, car on a bien travaillé, c'est beaucoup plus une question de détermination et de remise en question pour aller tuer ce match. On n'a pas réussi à mettre les ingrédients pour faire le break, au final on l'a payé cher. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes."

Déclarations de joueurs

Riyad Mahrez (capitaine de l'équipe nationale):

"C'est un résultat amer et frustrant. Nous avons dominé la première période de A à Z, ils n'ont rien eu. On aurait dû tuer le match, on ne l'a pas fait. En deuxième mi-temps, les Angolais n'ont pas eu trop de situations, mais ils étaient chanceux sur le penalty. Ce sont les aléas du football, à nous de régler cette petite période de flottement. Ce n'est pas la crise, on retient le positif, on ne doit pas commencer à se tirer dessus, ou bien pointer du doigt qui que ce soit. Il nous reste encore deux matchs, à nous de rebondir. Personnellement, je suis très confiant, je sais qu'on a bien travaillé. On a besoin du soutien de tout le monde pour aller gagner ce deuxième match face au Burkina Faso et passer au deuxième tour Inchallah.

On doit tirer les enseignements pour se racheter".

Kevin Guitoun (défenseur/ Algérie):

"On est parvenu à ouvrir le score, on fait le plus dur, mais on n'a pas pu faire le break sur les occasions procurées en première période. Après la pause, on a eu du mal à démarrer, on était moins présents. Malheureusement, on concède ce penalty sur le moment faible qu'on a eu. Nous sommes déçus du résultat, car on voulait gagner, on s'est dit aux vestiaires qu'il ne fallait pas baisser la tête et se remettre vite au travail. Le coach a fait appel à moi, j'ai donne le maximum, c'est une sensation particulière de prendre part à mon premier match à la CAN. Nous devons nous projeter désormais sur le deuxième match face au Burkina Faso, qu'on doit absolument gagner".

Anthony Mandrea (gardien de but/ Algérie):

"On aurait préféré gagner forcément, ce n'est pas un résultat déstabilisant, il y'a eu pas mal de bonnes choses qu'on doit mettre à profit en vue des prochains matchs. Une victoire face au Burkina Faso nous permettra de prendre option sur la qualification, mais on doit bien se préparer. Jouer à 14h00 face aux Burkinabè, on sait à quoi s'attendre et sur quoi ont doit s'appuyer. Je tiens à remercier nos supporters pour leur soutien".

Baghdad Bounedjah (attaquant/ Algérie):

"Nous aurions aimé terminer la première période sur un avantage plus important, mais ça n'a pas été le cas. En seconde période, une balle morte a été suffisante pour l'adversaire pour obtenir le penalty et égaliser. Rien n'est encore joué, on se doit de réagir face au Burkina Faso, on aura le temps pour revenir très forts dans cette compétition".

Buatu Mananga Jonathan (défenseur/ Angola):

"On n'a pas bien commencé le match, mais on a su rectifier le tir en seconde période, en réussissant à se procurer plusieurs occasions. C'est un bon résultat pour nous. On savait que l'Algérie est forte offensivement, mais on a fait quelques réglages sur le plan défensif".

FICHE TECHNIQUE

Temps (température : 28 degré, humidité : 44%), affluence moyenne (19 740 personnes), pelouse excellente.

Arbitrage:

Trio sénégalais composé de l'arbitre central, Idrissa Sy, assisté par Djibril Camara (1er assistant) et Nouha Bangoura (2e assistant), alors que le quatrième arbitre est le Rwandais Samuel Uwikunda.

Buts:

Algérie : Bounedjah (19e)

Angola : Cristovao Paciencia ' Mabululu' (68e, penalty)

Avertissements :

Algérie : Bensebaini (34e), Bentaleb (48e), Bennacer (51e), Atal (79e)

Angola : Nurio Furtuna (32e)

Les équipes:

Algérie : Mandrea (G), Atal (Guiton, 80e), Mandi, Bensebaini, Ait Nouri, Bentaleb (Zerrouki, 72e), Bennacer (Aouar, 80e), Chaibi, Mahrez (C), Belaili (Ounas, 67e), Bounedjah (Slimani, 67e).

Sélectionneur : Djamel Belmadi

Angola : Adilson (G), Nurio Furtuna, Jonathan Buatu, Joaquim Balanga ' Kinito', Kialonda Gaspar, Loide Augusto (Eddie Afonso, 78e), Alfredo Ribeiro 'Fredy' (C) (Keliano Manuel, 88e), Bruno Paz (Cristovao Paciencia ' Mabululu', 41e), Manuel Show, Jacinto Dala 'Gelson' (Ambrozini Salvador 'Zine', 88e), Zito Luvumbo (Felicio Joao 'Milson', 78e).

Sélectionneur : Pedro Gonçalves.

Le point à l'issue du match Algérie - Angola (1-1)

1ere journée / Lundi :

Algérie - Angola 1-1

Mardi (15h00, à Bouaké) :

Burkina Faso - Mauritanie

Classement : Pts J +/-

Algérie 1 1 0

Angola 1 1 0

Burkina Faso -- -- --

Mauritanie -- -- --

Reste à jouer / 2e journée (samedi 20 janvier) :

Algérie - Burkina Faso 15h00 à Bouaké

Mauritanie - Angola 18h00 à Bouaké

3e et dernière journée (mardi 23 janvier) :

Angola - Burkina Faso 21h00 à Yamoussoukro

Mauritanie - Algérie 21h00 à Bouaké

NB : les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures troisièmes se qualifient pour les 1/8es de finale de l'épreuve.