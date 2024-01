Afrique: CAN 2023 - Burkina Faso et Mali entrent en lice, les trois affiches de ce mardi

La phase de groupe de la CAN 2023 se poursuit ce mardi 16 janvier avec trois matchs, notamment un du groupe D et deux du groupe E. Et ce sera peut-être avec son lot de surprise comme ce fut le cas avec les rencontres de ces derniers jours.

Dans le groupe D, le Burkina Faso affronte la Mauritanie. Une des équipes attendues à cette compétition, la sélection des Etalons va devoir batailler dur pour se défaire d'une équipe des Mourabitounes qui ne se laissera pas faire et qui voudra bien lancer sa compétition. En octobre, un match amical qui a opposé les deux équipes à tourné en faveur des hommes d'Hubert Velud (2-1).

Burkina Faso vs Mauritanie, c'est à partir de 14h GMT au stade de la paix de Bouaké.

Dans le groupe E, la Tunisie fait sa première sortie de la compétition contre la Namibie à part de 17h au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo.

Un peu plus tard dans la soirée, plus précisément à 20h GMT, le Mali défie l'Afrique du Sud. Les Aigles sont considérés comme un des favoris de la CAN 2023 en dépit des multiples forfaits qui ne leur ont pas permis d'avoir certains de leurs joueurs phares avec eux. L'Afrique du Sud, une équipe sur laquelle beaucoup ne misent plus, est dirigée par Hugo Broos, vainqueur de la CAN avec le Cameroun en 2017. Les Bafana Bafana peuvent donc créer la surprise et il appartient aux Aigles d'être méfiants.

Le programme de ce mardi :

14h, Burkina Faso vs Mauritanie (stade de la paix de Bouaké)

17h, Tunisie vs Namibie (stade amadou Gon Coulibaly de Korhogo)

20h, Mali vs Afrique du Sud (stade amadou Gon Coulibaly de Korhogo)