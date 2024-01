Afrique: CAN2023 - Pedro Gonçalves « Je suis satisfait de la prestation de l'équipe »

Pedro Gonçalves, le sélectionneur de l'Angola était très satisfait du point du match nul arraché face à l'Algérie.

«On espérait bien entamer ce tournoi. L'Algérie a bien démarré le match en ouvrant le score, ils étaient actifs et ont mis du rythme sur le terrain. Nous avons essayé de bien jouer, mais on a perdu le contrôle de la partie, on a fait des erreurs qui ont eu un impact sur nous. Il fallait restructurer notre stratégie. En seconde période, on a eu de la réussite avec le but égalisateur. Nous allons faire de notre mieux pour pouvoir avancer. On a mis en oeuvre un plan d'action, mais certaines choses n'ont pas bien marché», a déclaré Gonçalves en conférence de presse post- match.

le coach des Palancas Negrs a tenu à féliciter ses joueurs pour cette grosse performances face au champion d'Afrique de l'édition de 2019 en Égypte.

«Les joueurs sont à féliciter, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est un bon résultat pour nous face à une équipe algérienne qui partait favorite avant ce match. Je suis satisfait de la prestation de mon équipe. Maintenant, nous allons nous reposer avant d'attaquer la préparation du prochain match face à la Mauritanie ».