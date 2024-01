Afrique: CAN 2023 / Jean-Charles Castelletto - « Un match compliqué nous attend contre le Sénégal »

interview

En zone mixte après le nul (1-1) du Cameroun contre la Guinée lundi pour son entrée dans la CAN 2023, Jean-Charles Castelletto s'est montré plutôt confiant pour la suite de la compétition même s'il est naturellement déçu du résultat face au Syli National.

Votre réaction après ce nul contre la Guinée

« On a la chance de revenir à la mi-temps mais on n'a pas réussi à avoir le but qui nous offrait la victoire. On a un match compliqué qui nous attend contre le Sénégal mais on croit qu'on fera de bonnes choses. »

Pour le prochain match on peut s'attendre à quoi, un Cameroun plus conquérant ?

« Écoutez, on est sortis de deux situations plus difficiles. Je me rappelle contre l'Algérie (en éliminatoires de la Coupe du monde 2022, ndlr) on l'a fait. Le foot est comme ça. On croit en nous et on sait qu'on est capable de faire plein de choses. »

Qu'est-ce qui fera la différence dans ce groupe ?

« C'est l'envie et l'effort. Aujourd'hui on a pris un point et c'est le commencement qui est dur. La prestation était telle qu'elle l'était, on n'est pas déçus et on ira sur les deux autres matchs qui arrivent en donnant tout ce qu'on a. »

Comment allez-vous aborder le second match contre le Sénégal ?

« On va l'aborder en changeant les choses qui n'ont pas marché aujourd'hui. Il faut qu'on reste concentré, continue à se battre et croire en nous et c'est ce qui va faire la différence contre le Sénégal. »

%

Il y avait pas mal de jeunes côté camerounais aujourd'hui. Est-ce que c'est ça qui a finalement posé problème et allez-vous allez monter crescendo?

« Oui on est rentré dans une compétition qui est difficile et il y avait beaucoup de jeunes joueurs qui connaissent pas la CAN. C'est donc petit à petit qu'on va se mettre au niveau. On aurait pu faire une victoire mais aujourd'hui c'est un point qu'on récolte. On va croire parce que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Rester unis parce qu'on est un groupe et donner rendez-vous pour ce beau match entre le Sénégal et le Cameroun. »

Avez-vous le sentiment que rien n'est perdu après ce premier match ?

« Oui, rien n'est perdu. On est concentré sur ce qui va arriver. Travailler sur les choses qu'on a pas bien fait et les corriger. »

Un mot aux supporters

« Croyez en nous et continuez d'être avec nous. On va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. On est déçus ce soir mais je crois qu'on sera heureux dans les prochains jours. »