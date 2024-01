Congo-Kinshasa: Kindu - Les présumés auteurs du meurtre de maître Dido Kankisingi aux arrêts (services de sécurité)

Les services de sécurité affirment avoir mis la main sur quatre présumés auteurs du meurtre de maître Dido Kankisingi, membre du parti Ensemble, depuis quelques jours à Kindu (Maniema). La dernière arrestation est celle de Olembo Kipalamoto, vendredi dernier, à Kalima où il tentait de prendre l'avion pour Bukavu.

Ce travail des services de sécurité est salué par la société civile du Maniema.

Son président, Stéphane Kamundala, dit s'engager à collaborer en toute sincérité avec la justice jusqu'à l'établissement de la vérité et à la condamnation des coupables :

« La société civile forces vives du Maniema suit avec une très grande et particulière attention le dossier judiciaire relatif à l'assassinat lâche de maître DIido Kankisingi à Kindu. Elle jette des fleurs et félicite chaleureusement monsieur le procureur général près la cour d'appel du Maniema d'avoir malgré les menaces et intimidations continué dans le bon et à la satisfaction de toute la population du Maniema avec l'instruction dudit dossier ».

Par ailleurs, le président Kamundala encourage non seulement « le procureur général près la Cour d'appel mais aussi les autres services de sécurité épris du sens de justice à rechercher, traquer et appréhender toutes les personnes impliquées et citées dans la commission de cet acte ignoble ».

Maitre, membre du parti politique Ensemble pour la République, a été tué le 28 novembre dernier, lors des échauffourées qui avaient éclaté à l'arrivée de Moise Katumbi à Kindu pour sa campagne électorale.