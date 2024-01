Afrique: CAN 2023 - Le Sénégal répond présent, le Cameroun et l'Algérie accrochés

Le Sénégal, tenant du titre, a réussi son entrée dans cette CAN 2023 le lundi 15 janvier. Les hommes d'Aliou Cissé ont disposé de la Gambie 3-0 pour obtenir leurs premiers points dans le groupe C dans un match amplement disputé au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, grâce à un but de Pape Gueye et un doublé du jeune Lamine Camara.

Face aux Lions de la Teranga, des Scorpions de la Gambie affaiblis par une préparation entachée par un match annulé contre le Maroc, une grève des joueurs à l'entraînement et surtout un incident dans l'avion qui aurait pu leur coûter la vie, ont joué la deuxième mi-temps en infériorité numérique.

Le Sénégal n'a pas raté cette occasion pour engranger les trois premiers points.

L'autre favori dans le groupe C, le Cameroun n'a pas répondu présent. Les lions indomptables, troisièmes de la dernière édition à domicile et deuxième pays le plus titré avec cinq sacres derrière l'Égypte, ont vécu une première rencontre compliquée contre la Guinée. Score du match 1-1. Les Syli national de la Guinée ont ouvert le score à la 10' par Bayo.

Les hommes de Rigobert Song ont égalisé à la 51', but de Franck Magri d'une tête piquée. De quoi redonner un peu d'espoir aux Lions indomptables privés de leur buteur et capitaine, Vincent Aboubacar, blessé aux entraînements il y a quelques jours.

Dans une rencontre du groupe D ce lundi, l'Algérie a été aussi contrainte au nul. Longtemps dominatrice face à l'Angola, les Fennecs ont ouvert le score à la 18e minute par Baghdad Bounedjah. Les Palacas Negras ont égalisé à la 68e sur penalty transformé par Mabululo.

Voici le classement dans le groupe C après cette première journée:

Sénégal 3 points +3

Cameroun 1point

Guinée 1 point

Gambie 0 point -3.