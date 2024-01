Afrique: Sénégal - Gambie (3-0) - Les Lions surclassent les Scorpions

Le Sénégal a réussi son entrée en lice en remportant hier, lundi 15 janvier au stade Charles Konan Banny, son premier match contre la Gambie. Un but de Pape Guèye ajouté à un doublé magistral de Lamine Camara, a permis aux champions d'Afrique en titre de s'imposer largement et de lancer idéalement leur campagne de reconquête du titre.

Le Sénégal n'a pas tremblé pour son entrée en lice ce lundi dans la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations. Les Lions ont réussi à surclasser leur première adversaire qu'ils ont dominé sur la marque de 3 buts à 0. Les champions d'Afrique ont vite donné le tempo. Suite à une petite frayeur sur ce tir tendu d'Alassana Manneh, repoussé par Edouard Mendy, les Lions réagissent et remettent le pied sur le ballon. Avec une large possession, ils s'offrent quelques incursions menées par Sadio Mané dans les 16 mètres gambiennes. Sur un centre de Krépin Diatta renvoyé par la défense, Sadio Mané récupère le ballon et décale pour Pape Guèye au point de pénalty.

Le milieu de terrain sénégalais décroche un tir qui bat le portier Baboucar Gaye (4e). Un but matinal qui douche les ardeurs gambiennes. Le Sénégal était proche de doubler la mise sur cette autre infiltration du jeune milieu Lamine Camara et une passe que l'attaquant Habib Diallo n'arrive pas à reprendre (8e). Sur une déboulée sur le côté gauche, Sadio Mané parvient à servir Ismaïla Sarr qui fait preuve de manque d'efficacité.

Même s'ils tiennent largement la possession, les Lions butent sur le bloc gamben et se signalent par quelques imprécisions. Les Gambiens gagneront quelques duels dans l'entrejeu. Minteh fait parler sa vitesse et parvient à mettre le danger dans la défense sénégalaise. A l'image de cette tête de Barrow qui passe à côté des cages d'Edouard Mendy. Très entreprenant au milieu, Lamine Camara va provoquer l'expulsion du milieu gambien Ebrema Adams après visionnage de la vidéo juste avant la pause (45e+6). Les Scorpions disputeront la deuxième période à 10.

Le masterclass de Lamine Camara

Au retour des vestiaires, le Sénégal domine et ne tarde pas à faire le break à la 52e minute. Sur une longue relance de Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr sert une passe décisive à Lamine Camara. Le milieu de terrain, d'un tir croisé, aggrave la marque (2-0, 52e). Pour son tout premier match, à seulement 19 ans, à la Can, le champion d'Afrique U20 et vainqueur du Chan aide les Lions à marquer leur territoire. A la 77e minute, le sélectionneur Cissé effectue ses premiers changements avec les rentrées de Nicolas Jackson à la place de Habib Diallo du milieu Pathé Ciss pour Abdou Diallo. Nampalys Mendy, Ilimane Ndiaye et Abdoulaye Seck vont également suppléer respectivement Ismaila Sarr, Pape Guèye et Moussa Niakhaté.

Réduits à 10, les Scorpions vont accuser le coup. Sur une belle action collective rondement combinée avec Sadio Mané et Krépin Diatta, Iliman Ndiaye va forcer la décision en mystifiant les défenseurs gambiens et servir une passe à Lamine Camara. Ce dernier va déclencher une frappe enroulée qui va aller nettoyer la lucarne du portier gambien (3-0, 86e). Un master class qui fait sauter les supporters sénégalais de joie. Ce bijou scelle la victoire du Sénégal et lui permet de bien lancer sa campagne. Une victoire convaincante est à confirmer vendredi prochain lors du duel des « Lions » qui opposera le Sénégal au Cameroun pour la deuxième journée du groupe C.

CAN Côte d'Ivoire 2023

Groupe C : 1ère journée

Lundi 15 janvier 2024

Sénégal - Gambie 3-0

Cameroun - Guinée 1-1

Feuille de match

Sénégal - Gambie 3-0

Lundi 15 janvier 2024

Stade Charles Konan Banny (Yamoussoukro)

Buts

Sénégal : Pape Guèye (4'), Lamine Camara (52' et 86'),

Avertissements

Sénégal : Abdou Diallo (10'), Lamine Camara (90+5)

Exclusion

Gambie : Ebrima Adams (45+8)

Arbitres : Rédouane Jiyed (Maroc), assisté de Lahsen Azgaou (Maroc) et Mostafa Akarrak (Maroc). 4ème arbitre : Bouchra Karboubi (Maroc)

Équipes

Sénégal : Édouard Mendy - Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté (Abdoulaye Seck 81'), Abdou Diallo (Pathé Ciss 58') - Krépin Diatta, Ismael Jakobs, Lamine Camara, Pape Guèye (Nampalys Mendy 78') - Sadio Mané, Ismaïla Sarr (Iliman Ndiaye 78'), Habib Diallo (Nicolas Jackson 58'). Sélectionneur : Aliou Cissé

Gambie : Baboucarr Gaye - Omar Colley, James Gomez, Ibou O. Touray (Alieu Fadera 75'), Saidy Janko - Ebrima Adams, Alasana Manneh (Hamza Barry 66'), Ebrima Darboe (Assan Ceesay 83') - Musa Barrow, Yankuba Minteh (Sanyang Abdoulie 83'), Ali Sowe (Muhammed Badamosi 66'). Sélectionneur : Tom Saintfiet

Par Mariama Djigo, Omar Diaw, Abdoulaye Thiam (Envoyés spécaux) et K.A.GUEYE (Correspondance particulière)