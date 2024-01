Afrique: La stat du jour - Equipe nationale

Pape Gueye, 36e buteur de Cissé

Il a fallu à Pape Guèye 3 longues années en équipe nationale (novembre 2021-janvier 2024) sanctionnées par 19 sélections pour trouver le chemin des filets. Le milieu de terrain sénégalais auteur de l'ouverture du score face à la Gambie est également le 36e buteur d'Aliou Cissé en équipe nationale. Il a ainsi avec Lamine Camara porté le nombre de buts inscrits par les «Lions» sous la houlette d'Aliou Cissé à 151 buts dont 7 «contre son camp» inscrits par des adversaires du Sénégal.

DOUBLE EN CAN

Lamine Camara, cinquième Lion

Pour sa première phase finale de coupe d'Afrique, Lamine Camara a mis la barre très haut. Sans bruit, il signe un doublé avec deux superbes buts qui le plongent dans l'histoire de l'équipe nationale en Coupe d'Afrique. Et du coup, il devient le cinquième Lion à avoir signé un doublé en phase finale de Can. Titulaire lors de la première sortie des « Lions», il en profitera pour marquer son territoire. Et tout porte à croire que le Messin a bien cimenté sa place dans l'équipe. Car au-delà du doublé, il a fourni beaucoup d'efforts aussi bien en attaque qu'en défense. Des efforts récompensés par deux jolis buts (52e et 86e mn). Avant lui, quatre Lions avaient également signé des doublés en phase finale de Can.

Luis Camara et Matar Niang en 1965

Lors de la première participation du Sénégal en Coupe d'Afrique, deux «Lions» s'étaient distingués avec des doublés. Avec comme auteurs Matar Niang et Louis Camara. Des doublés signés contre l'Ethiopie que le Sénégal avait écrasée (5-1) lors de sa deuxième match dans cette compétition. Si Louis Camara a inscrit ses deux buts aux 2e et 52e mn, Matar Niang s'était signalé en deuxième période (48e et 53e mn).

Mamadou Niang, 39 ans après

Après Louis Camara et Matar Niang, il a fallu rester 39 ans pour voir un sénégalais claqué un doublé en phase finale de Can. Mamadou Niang qui est le 3e Lion à avoir réalisé une telle prouesse avait signé son doublé contre le Kenya (3-0). Buts inscrits en première période (4e et 31e mn)

Sadio Mané sur les pas du Marseillais

A l'image de Mamadou Niang, c'est contre Kenya que Sadio Mané a inscrit un doublé en Can. Avec le même tarif à l'arrivée (3-0). C'était lors de la troisième sortie des Lions dans l'édition 2019. Sadio Mané a marqué ses buts en deuxième période (71e et 78e mn). Le deuxième but a été inscrit sur penalty.