Sénégal: Macky Sall préside la Journée nationale de l'équité au CICAD

Diamniadio — Le chef de l'Etat est arrivé au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), dans le département de Rufisque, où il doit présider, ce mardi, la Journée nationale de l'équité axée sur le thème : « L'équité sociale et territoriale au coeur du Plan Sénégal émergent (PSE), a constaté l'APS.

Macky Sall a été accueilli par la ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Equité sociale et territoriale, Thérèse Faye Diouf, en présence des nombreux membres du gouvernement et de plusieurs officiels et élus territoriaux.

Plusieurs délégations, venues de toutes les régions du Sénégal, des représentants d'organisations et d'institutions internationales prennent part à cette rencontre.

»Les politiques d'équité territoriale et de Justice sociale resteront toujours au centre de mes préoccupations car du fond de mon coeur je veux que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais ait sa part de bien-être, de dignité et de décence qu'une nation qui se veut solidaire, unie et indivisible peut offrir à ses citoyens », a déclaré le chef de l'Etat dans un document remis à la presse.

La même source précise que l'objectif général de cette journée est de "vulgariser les résultats des projets et programmes d'équité en vue de mettre en relief la pertinence et la justesse des politiques volontaristes de l'Etat du Sénégal en matière de réduction des disparités territoriales et sociales ».

Dans son adresse à la Nation, le 31 décembre, le chef de l'Etat a déclaré avoir eu constamment à l'esprit le souci d'équité territoriale et de justice sociale, "pour que personne ne soit laissé derrière", ce qui s'est traduit par la mise en place d'instruments d'équité territoriale et d'inclusion sociale.

»Dans notre quête du mieux-être, j'ai constamment à l'esprit le souci d'équité territoriale et de justice sociale, pour que personne ne soit laissé derrière. Tous nos terroirs sont d'égale dignité ; et chacun de nous mérite une vie décente. C'est cela le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous", a dit Macky Sall.

Dans sa dernière adresse de fin d'année à la Nation en tant que chef de l'Etat, le président Sall a dit qu'il "pense au Sénégal qui se réveille tôt, travaille dur et se couche tard".

»Je pense au Sénégal des mains laborieuses, qui vit à la sueur de son front. Je pense au Sénégal des petits revenus et des familles démunies", a-t-il insisté.

C'est pourquoi, il dit avoir mis en place des instruments d'équité territoriale et d'inclusion sociale.

Macky Sall a cité le Programme d'urgence de développement communautaire, le Programme de modernisation des axes et territoires frontaliers, le Programme de modernisation des villes, le Programme Xëyu Ndaw ñi, la Délégation à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes, le Fonds de financement de la formation professionnelle (3 FPT), les Domaines agricoles communautaires, la Couverture sanitaire universelle et les Bourses de sécurité familiale, dont l'allocation est passée de 25 000 à 35 000 francs cfa.

Il s'est dit heureux d'annoncer le renouvellement pour trois ans du Programme Xëyu Ndaw ñi, portant sur 82 000 emplois jeunes pour un montant de 450 milliards de francs Cfa.

Macky Sall a souligné que grâce à tous ces instruments actifs sur l'étendue du territoire national, le gouvernement a amélioré le cadre de vie des villes, construit et réhabilité des lieux de cultes, créé des emplois et autres activités génératrices de revenus.

L'Etat a financé des milliers de jeunes et femmes porteurs de projets, dont 250 000 attributaires de prêts de la DER/FJ, a-t-il signalé.

Ces initiatives ont permis "à des millions de bénéficiaires d'accéder à des services sociaux de base, y compris la couverture maladie, dont le taux est passé de 20% en 2013 à 53,2% en 2023".

Il a indiqué que de Thiéyène (Linguère) à Bagaya (Bignona), de Fissel (Fatick) à Saré Liou (Matam), de Diallocounda (Sédhiou) à Waalidiala (Kédougou), entre autres centaines de localités, le gouvernement a désenclavé des pans entiers du territoire national, apporté de l'eau et de l'électricité, équipé des structures de santé, et octroyé des matériels pour l'allègement des travaux des femmes.

En même temps, a-t-il ajouté, l'Etat continue de soutenir les ménages et les travailleurs.

»En plus de la hausse générale des salaires dans la fonction publique, nous soutenons les prix des denrées de première nécessité, du transport, de l'eau et de l'énergie, dont la subvention, à elle seule, s'élève cette année à plus de 600 milliards de fcfa", dit le chef de l'Etat