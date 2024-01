Sénégal: Kédougou - Le village de Kounssi confronté à un problème d'eau

Kédougou — Le village de Kounssi, une localité de la commune de Fongolimbi, dans le département de Kédougou, souffre depuis quatre mois d'une pénurie d'eau, obligeant les populations à aller chercher le liquide précieux au fleuve Gambie ou dans les marigots.

»On souffre trop à cause du manque d'eau et tous les deux forages sont tombés en panne. Nos femmes et nos enfants vont chercher de l'eau jusqu'au fleuve ou dans les marigots », a déclaré le chef de village de Kounssi, Saliou Danfakha, à l'APS.

Selon lui, le problème de l'eau touche également l'école élémentaire du village.

»Les élèves vont trouver de l'eau au fleuve ou dans les marigots, ce qui retarde parfois les enseignements apprentissages » a-t-il ajouté.

Le chef de village de Kounssi a déploré les pannes répétitives des deux forages. »Nous avons un problème d'argent pour réparer nos deux forages et la panne a trop durée . Et le fleuve va tarir bientôt à cause de la forte chaleur et de la sécheresse », a-t-il dit.

Saliou Danfakha, par ailleurs relais communautaire du village de Kounssi, a fait savoir que la plupart des enfants ont la diarrhée à cause de l'eau du fleuve ou des marigots.

Il a lancé un appel au maire de Fongolimbi et au Conseil départemental de Kédougou pour la réparation des deux forages ou bien la construction d'un nouvel ouvrage.PID/ADL/OID