Sénégal: Le Ministère de l'Education orienté résolument vers le numérique pour la transformation du système (Officielle)

Dakar — Le ministère de l'Education nationale est résolument orienté vers le numérique pour la transformation du système et l'amélioration des enseignements apprentissages, a soutenu sa Secrétaire générale, Khady Mbodji.

Présidant, lundi, la cérémonie de remise de matériels didactiques dont des tablettes, des IPad, des cahiers d'activités et autres dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Appui budgétaire sectoriel du Japon à travers son agence de coopération (ABS-Jica), elle a expliqué cette dynamique par la volonté d'aller vers "plus de qualité et de performances".

"L'évolution technologique avec le numérique demande des mutations au niveau du système pour une éducation plus performante", a dit l'inspectrice de l'éducation, Secrétaire générale du ministère, lors de cette cérémonie.

Selon Khady Mbodji, "dès sa première année de mise en oeuvre, le programme avec le Japon a permis de poser des jalons remarquables pour accompagner la transformation du système éducatif avec le numérique".

Le ministère a pu acquérir en 2023 des charriots mobiles, de mallettes numériques pour les collèges, des tablettes pour les Directeurs et chefs d'établissement des deux programmes, des cahiers d'exercices pour l'élémentaire et des manuels et cahiers d'activités pour le moyen, des kit d'hygiène pour les filles et un guide sur les métiers scientifiques et techniques.

"Il est heureux de constater aujourd'hui que pour 2023, première année de mise en oeuvre, le programme a déjà permis au ministère d'enregistrer les premiers acquis conformément aux activités retenues dans la matrice d'actions politiques", a-t-elle souligné.

Outre le renforcement du numérique à l'élémentaire, le programme ABS-JICA a permis, selon la Secrétaire générale, la construction de 8 écoles élémentaires équipées, deux blocs scientifiques et techniques (BST) pour le moyen, 48 blocs d'hygiènes en plus de la formation des personnels enseignants et administratifs.

"Ces importants investissements sont en parfaite cohérence avec les besoins prioritaires du ministère dans son ambition de renforcer davantage ses performances au niveau de l'élargissement de l'équité dans l'accès et de la consolidation de la qualité dans l'enseignement la lecture, des sciences et des mathématiques", a-t-elle ajouté.

Cette cérémonie de réception de matériels est "un cadre de partage avec toutes les parties prenantes sur les importantes réalisations de l'ABS-JICA", a t-elle dit.

Shinichi Hirose, chef de mission adjoint à l'Ambassade du Japon a salué les résultats obtenus par le programme Appui budgétaire sectoriel (ABS-Jica) qui vise à soutenir les efforts du Sénégal pour améliorer les performances de son système éducatif.

Le programme, a- t-il rappelé, est le fruit d'un accord entre les deux gouvernements, signé à Tokyo en décembre 2022 à l'occasion de la visite du président Macky Sall au Japon.

Un prêt de 32 milliards de francs Cfa sur trois ans (2023-2025) a été accordé au Sénégal sur trois ans pour permettre au ministère de l'Education nationale en collaboration avec la JICA de mettre en oeuvre efficacement le Programme d'amélioration de la qualité, de l'Equité et de la transparence dans l'éducation (PAQUET).

Il s'agit d'aller vers des infrastructures de qualité, des programmes enseignements et apprentissages arrimés aux normes standards internationaux notamment en matière de mathématiques, de sciences et technologies et de renforcement des capacités des enseignants.