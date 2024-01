Madagascar: Cross Mada VTT 2024 - Les participants repoussent leurs limites

Au cœur des reliefs majestueux de Madagascar, une aventure sportive exceptionnelle a récemment captivé l'attention des passionnés de VTT.

L'arrivée cross reliant Antananarivo, la vibrante capitale, à Toamasina, la pittoresque ville portuaire sur la côte est, a non seulement défié les limites physiques des participants, mais a également tissé un lien inaltérable entre les paysages divers de Madagascar.

Dimanche 07 Janvier, l'aube d'une journée claire a marqué le départ de cette odyssée à deux roues, les cyclistes arborant un mélange d'anticipation et de détermination. L'Avenue de l'Indépendance a été le point de départ de cette aventure qui allait tester les limites du courage et de l'endurance. Les participants ont affronté les sentiers sinueux des hautes terres malgaches, offrant des vues spectaculaires sur des rizières en terrasses, des villages pittoresques et des forêts luxuriantes. Chaque montée abrupte était une épreuve, mais aussi une occasion de ressentir la puissance brute de la nature malgache.

Le trajet a également offert des rencontres avec la faune et la flore uniques de Madagascar. Des lémuriens curieux aux oiseaux colorés, les participants ont été immergés dans un écosystème varié, soulignant l'importance de la préservation de la biodiversité. Les cyclistes ont été chaleureusement accueillis dans des villages le long du parcours. La générosité de la population malgache a été une source d'inspiration, soulignant la force de la communauté dans les régions les plus éloignées.

Héritage durable

La ligne d'arrivée à Toamasina a été le point culminant de cette aventure inoubliable. Les participants, couverts de boue et de sueur, ont été acclamés par la foule locale. C'était plus qu'une victoire personnelle pour l'ancien champion olympique Miguel Martinez et Gilles Ridel, l'initiateur de ce projet sportif, ainsi que les participants à ce Cross Mada VTT 2024. C'était une célébration de l'esprit d'endurance et de la beauté naturelle de Madagascar.

Au-delà de l'aspect sportif, cet événement a laissé un héritage durable. Des initiatives locales de préservation de l'environnement et de l'inculcation de l'esprit sportif ont été soutenues, et la communauté cycliste malgache a trouvé un nouveau terrain pour promouvoir le tourisme durable et véhiculer l'esprit olympique qui offre une plateforme unique pour la quête du civisme.

Les valeurs olympiques telles que l'amitié, le respect et l'excellence peuvent être des leviers puissants pour promouvoir des comportements civiques. Les athlètes, en tant que modèles, ont l'opportunité d'inspirer la tolérance, la coopération et la compréhension interculturelle, contribuant ainsi à renforcer les fondements de la citoyenneté. Cela peut avoir un impact positif sur la société en favorisant un esprit de communauté et en encourageant les malgaches à jouer un rôle actif dans le développement civique local.

L'arrivée cross VTT d'Antananarivo à Toamasina n'était pas simplement une compétition sportive, c'était un voyage qui a transcendé les frontières physiques pour devenir une exploration de l'âme de Madagascar. Jean-Loup Bardy, coordinateur du PECC Atsinanana, accompagné des différentes associations partenaires et parties prenantes du programme à Toamasina, a souligné que : « chaque tour de roue a tissé un lien entre les hautes terres et les côtes, entre les villes et les villages, créant un pont de connexion durable entre les diversités de notre île extraordinaire ».