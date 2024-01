Madagascar: Gouvernement - Douze nouveaux ministres

Douze des vingt-sept ministres composant le gouvernement de Christian Ntsay sont nouveaux à leurs postes. Malgré ces changements, l'ossature de l'ancienne équipe est maintenue avec quinze reconductions.

Vingt-sept. C'est le nombre de départements ministériels de la nouvelle équipe gouvernementale conduit par le Premier ministre Christian Ntsay. C'est ce qui a été décidé par le président de la République, décision qu'il a rendu publique hier soir au Palais d'Iavoloha. Douze de ces ministres sont nouveaux à leurs postes dont l'un des plus jeunes ministres de l'histoire du pays en la personne de Max Fontaine, nommé ministre de l'Environnement et du développement durable à tout juste 28 ans. "Je fais confiance aux jeunes." Ce sont les mots de Andry Rajoelina afin de justifier son choix de nommer ce jeune ministre.

Les plus hautes fonctions ministérielles concernant la défense et la sécurité ont tous été changées. Le général Lala Monja Delphin Sahivelo devient ministre des Forces armées, anciennement Défense nationale. Lui qui est l'ancien chef de l'État-major des armées. Le contrôleur général de police Herilala Rakotoarimanana est le nouveau ministre de la Sécurité publique et le général Andry Rakotondrazaka devient le ministre délégué à la Gendarmerie nationale.

Des nouveautés

Ce ministère est une des nouveautés du gouvernement car avant on l'appelait secrétariat d'état à la Gendarmerie nationale. À noter que ce nouveau ministre est l'ancien commandant de la gendarmerie nationale.

Rafaravavitafika Rasata, la nouvelle ministre des Affaires étrangères est aussi une des plus jeunes du nouveau gouvernement à 36 ans. La nomination de Naina Andriantsitohaina en tant que ministre de la Décentralisation et de l'aménagement du territoire est l'une des surprises de l'équipe. Lui qui est l'actuel maire de la Commune urbaine d'Antananarivo et ancien ministre des Affaires étrangères. Suzelin Rakotoarijaona Rakotoarisoa devient le nouveau ministre de l'Agriculture et de l'élevage. De son côté, le ministère de la Population et des solidarités hérite de Haingo Elisette Fomendraza. "Les solidarités" est une nouveauté au sein de ce ministère. Le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique est Andriamanantena Razafiharison. Augustin Andriamananoro, haut responsable du TGV, devient ministre de la Communication et de la culture, succèdant ainsi à Lalatiana Rakotondrazafy qui est affectée à un autre département ministériel. Olivier Jean Baptiste quant à lui, devient le ministre de l'Énergie et des hydrocarbures. Enfin, le poste de ministre de la Fonction publique revient à Hanitra Fitiavana Razakaboana.

Les ministres reconduits

Garde des sceaux, Ministre de la Justice : Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa

Ministre de l'Économie et des finances : Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison

Ministre de l'Intérieur : Justin Tokely

Ministre du l'Industrialisation et du commerce : Edgard Razafindravahy

Ministre de l'Éducation nationale : Marie Michelle Sahondrarimalala

Ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle : Lalatiana Rakotondrazafy (La seule qui a été reconduite à un autre département vu que dans le précédent gouvernement, elle était la ministre de la Communication et de la culture)

Ministre de la Santé publique : Zely Arivelo Andriamanantany

Ministre du Tourisme et de l'artisanat : Joël Randriamandranto

Ministre du Développement numérique, des postes et des télécommunications : Tahina Razafindramalo

Ministre des Travaux publics : Colonel Livah Ndriamihaja Andrianantrehina

Ministre des Transports et de la météorologie : Valéry Ramonjavelo

Ministre de l'Eau, de l'hygiène et de l'assainissement : Fidiniavo Ravokatra

Ministre de la Pêche et de l'économie bleue : Paubert Mahatante

Ministre des Mines : Herindrainy Olivier Rakotomalala

Ministre de la Jeunesse et des sports : André Haja Resampa

Les ministres écartés

Plusieurs ministres de l'ancien cabinet du Premier ministre Christian Ntsay n'ont pas été reconduits. Et pas des moindres. La mise à l'écart du ministre des Forces armées, le général Josoa Rakotoarijaona, du ministre de la Sécurité publique, le contrôleur général de Police, Fanomezantsoa Randrianarison et du secrétaire d'État à la gendarmerie, le général Serge Gellé, a été la plus marquante. Mais il y a aussi l'éviction du ministre de l'Aménagement du territoire, Holder Ramaholimihaso, un des piliers du TGV et du ministre du Travail et de l'emploi, Richard Jean Bosco Rivotiana. Puis il y a le départ du ministre des Affaires étrangères, Yvette Sylla, du ministre des Hydrocarbures, Soloniaina Andriamanampisoa, du ministre de l'Enseignement supérieur, Elia Béatrice Assoumacou, du ministre de l'Agriculture et de l'élevage, Harifidy Ramilison, du ministre de l'Artisanat et des métiers, Sophie Ratsiraka, du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Vavitsara Rahantanirina Gabriella, du ministre de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, Prinicia Soafilira, du ministre de l'Environnement et du développement durable, Vina Marie Orléa. Le secrétaire d'État auprès de la présidence en charge des Nouvelles villes et de l'habitat, Gérard Andriamanohisoa, et le vice-ministre chargé de l'Élevage au sein du ministère de l'Agriculture et de l'élevage, le docteur vétérinaire Raymond non plus n'ont pas été reconduits. Soit en tout quinze ministres et secrétaires d'État évincés.