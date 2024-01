Madagascar: Pétanque/FSBM - Julio Edouard Andrianirina assure l'intérim

Le deuxième vice-président de la fédération, Adrien Julio Edouard Andrianirina assurera la présidence par intérim jusqu'à la prochaine élection prévue en 2025.

Tout droit vers le bout du tunnel. La Fédération sport boules de Madagascar (FSBM) a organisé samedi son Assemblée générale ordinaire et celle extraordinaire au Palais des sports Mahamasina. Les sept ligues affiliées, à savoir Analamanga, Vakinankaratra, Haute-Matsiatra, Alaotra-Mangoro, Menabe et Itasy, en présence du représentant du ministère de la Jeunesse et des sports, y ont assisté. Il a été approuvé durant la réunion que le deuxième vice-président de la fédération, Adrien Julio Edouard Andrianirina, assure l'intérim au poste du président jusqu'à la fin du mandat de l'équipe dirigeante en exercice jusqu'en 2025, après la suspension de son poste de président élu d'Amiroudine Andrialemirovason.

«L'objectif de mon équipe est de lever les pesantes sanctions de Madagascar. Pour y arriver, nous devrions élaborer et monter des projets de développement, faire preuve de bonne gouvernance et faire régner la transparence dans la gestion», a souligné le président par intérim, Adrien Julio Edouard Andrianirina. «Nous sommes en pleine élaboration des projets qui sont en cours de finalisation», poursuit le nouveau patron de la discipline. Ce dernier n'est autre que l'entraineur national des juniors en vue du championnat du monde à Bangkok en novembre.

%

Gestion des licences

La fédération va mettre en place le système de tournois à points ainsi qu'une nouvelle organisation dans la gestion des licences. Les bases de données de tous les pétanqueurs seront centralisées grâce à l'aide d'un logiciel qui permettra d'établir et d'actualiser en permanence leur classement par catégorie. «Cela nous facilitera la présélection des boulistes qui pourront suivre le regroupement avant chaque compétition internationale», explique Adrien Julio Edouard Andrianirina.

La fédération envisage d'organiser cette saison une douzaine de tournois à points dont les majeurs sont, entre autres, les championnats de Madagascar tête-à-tête, doublettes et triplettes ainsi que la coupe de Madagascar. Encore en attente de validation du comité exécutif, les sept ligues devraient également organiser à tour de rôle un tournoi dans le cadre de la vulgarisation de la discipline et la décentralisation des compétitions. «Nous préparons évidemment les compétitions internationales. L'équipe vainqueure de la coupe de Madagascar prévue en mai représentera le pays au championnat d'Afrique au Maroc en juin. Et celle championne de Madagascar disputera les championnats du monde en décembre à Dijon en France», a soufflé le numéro Un de la pétanque malgache.