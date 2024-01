Madagascar: Commerce extéreieur - Madagascar conforte son éligibilité au sein de l'AGOA

La Grande île garde sa place au sein de l'AGOA pour cette année. Elle a été épargnée par la vague d'éviction de plusieurs pays et conforte ainsi son éligibilité.

Renouvelé. Madagascar est maintenu dans l'African Growth Opportunity Act (AGOA), un nouvel espoir, mais surtout une confortation de la position de la Grande île, au vu des évictions succinctes de pays comme l'Ouganda, le Gabon, le Niger ou encore la République Centrafricaine du marché de l'AGOA. Le ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation en a fait l'annonce dans une communication, jeudi, que la Grande Ile ne verra pas son commerce avec les États-Unis altéré. « Les produits malgaches pourront à nouveau rentrer dans le marché américain en franchise de droits ». Restant un des plus grands pourvoyeurs de devises et de travail pour le pays, ce renouvellement de l'AGOA a permis de sauver les emplois locaux.

Près de soixante mille emplois directs ont été créés avec un peu moins d'une cinquantaine d'entreprises qui y exportent leurs produits. Il s'agit donc d'un ouf de soulagement mais la campagne est loin d'être terminée. Rien n'est gagné d'avance. Les enjeux de l'intégration et de renouvellement de celui-ci sont bien plus importants et vastes. Les conditionnalités d'accès à cet accord préférentiel ne sont pas des moindres.

Conformité

%

Il y a en, l'occurrence, un des aspects les plus demandés comme l'adhésion à une zone économique de libre échange ou encore le respect des droits humains mais également celui de l'État de droit, le pluralisme politique ou encore des politiques économiques visant à réduire la pauvreté et on en passe. Après évaluation, la Grande île pourra donc continuer à bénéficier des avantages du commerce avec les États Unis. Au vu de la tenue de la présidentielle en novembre dernier, les craintes au niveau politique et par rapport à la stabilité de la nation sont plus ou moins écartées. Cette réponse des États-Unis peut donc être interprétée comme une attestation de la conformité de la position de Madagascar par rapport à l'AGOA. Cet accord prendra fin en septembre 2025.

Isidore Razafindrakoto, directeur général du Commerce et de la consommation auprès du MICC, confie que « Madagascar est actuellement dans la phase de plaidoyer pour reconduire l'AGOA dans les années à venir. Il s'agit de notre plus grand combat dans le cadre de nos exportations vers le marché américain pour le moment ». Les États-Unis sont le plus grand marché pour deux produits d'exportation malgaches. En l'occurrence le textile et la vanille qui y entrent en franchise de droits, pourtant, d'autres produits d'exportations sont susceptibles d'améliorer le commerce avec les marchés américain et sud-africain.

« Dans le cadre du renouvellement de l'AGOA, nous avons aussi établi une stratégie selon laquelle nous allons miser sur la diversification des produits à destination du marché américain, pour ne pas rester sur le textile mais s'étendre sur d'autres domaines comme l'artisanat, les produits agro-alimentaires et bien d'autres », estime-t-il.