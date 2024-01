Madagascar: Tenis / ITF/CAT Southern African Junior - Madagascar se qualifie en demi-finales

Les U14 filles et les U16 garçons défient respectivement l'Afrique du Sud et le Mozambique en demi-finales. Ils ont la possibilité de monter sur le podium, dimanche.

Sorties victorieuses devant les filles d'Eswatini par 3 à 0, les Akomba féminines de Madagascar, deuxièmes de la poule A, affrontent l'Afrique du Sud ce jour en demi-finales. De leur côté, classés deuxièmes, les garçons se battront contre les Mozambicains, premiers de la poule B, pour décrocher leur place en finale du championnat d'Afrique australe de tennis, qui se joue actuellement à Windhoek, en Namibie.

Obligées de chercher la victoire devant joueuses de l'Eswatini, sous peine d'élimination, les protégées de Dina Razafimahatratra, coach des deux équipes nationales malgaches Akomba, ont surclassé leurs adversaires d'une manière écrasante par 3 à 0. Soa Ainatia Andriamaniraka a ouvert les hostilités en simple 2. Elle a battu Unahi Shongwe en 2 manches (6/0 6/0) dans un match à sens unique. Mateï Randrianasolo, qui a joué le simple 1, a été expéditive contre Amantle Mngadi, en l'écrasant en 2 sets (6/1 6/0). Avec 2 à 0 en poche, synonyme d'une qualification en demi-finale, le match de double n'a été qu'une simple formalité pour Mateï Randrianasolo et Soa Ainatia Andriamaniraka. Elles ont gagné contre Unahi Shongwe et Ntshalintshali Sinengcebo en 2 manches (6/0 6/0).

Satisfait

Chez les garçons U16, les Akomba de Madagascar ont terminé deuxième de la poule A et affrontent ce jour, les Mozambicains, premiers de la poule B en demi-finale. Dans leurs matches contre les Sud-Africains, les Malgaches se sont inclinés par 0 à 3 et n'ont fait que subir la démonstration de force des Sud-Africains, avantagés par leur physique et leur technique sur le terrain.

Tsilavina Andrianatoandro a été le premier à monter sur le terrain en simple 2. Il a perdu contre Connor Doig en 2 sets (1/6 1/6). En simple 1, le jeune Malgache le plus expérimenté de la délégation malgache s'est incliné en 2 manches (3/6 2/6) devant le géant sud-africain, John Bothma. Menés 0 à 2, les Malgaches ont senti la défaite et en match de double, malgré l'esprit de révolte pour réaliser un bon résultat, Tsilavina Andrianatoandro et Jesse Napoke ont perdu leur match en 2 manches (3/6 3/6) contre les Sud-Africains.

Après la qualification en demi-finale des Akomba de Madagascar, Dina Razafimahatratra, coach de l'équipe nationale, donne son avis : « Notre équipe U16 garçons s'est bien débrouillée pour venir à bout du Lesotho et du Zimbabwe. Ces deux victoires demeurent une sacrée performance synonyme d'une qualification en demi-finale. Sur le bilan de ce championnat régional, nous restons assez positifs, quant à la suite, et nous sommes assez satisfaits de nos résultats malgré le manque d'expérience de l'ensemble de nos joueurs sur l'échiquier international », confie Dina Razafimahatratra.