Madagascar: Football / Amical - La FMF prend sa revanche sur les journalistes

Comme à chaque finale d'une compétition majeure, l'équipe de la Fédération malgache de football, renforcée par celles des ligues, a invité les journalistes vétérans de plus de 50 ans en match amical. La rencontre s'est tenue dimanche au By-Pass en ouverture de la finale du Grand Tournoi d'Antananarivo entre Disciples FC et US Pro. La formation dirigée par le président de la ligue d'Analamanga et du CFEM, Henintsoa Rakotoarimanana, en compagnie, entre autres, du directeur technique national Rado Rasoanaivo, ainsi que des coaches et anciens internationaux comme Nono ancien joueur de la Cnaps et Setra de l'Ajesaia, s'est imposée 2 à 1 contre les Norbert Rakotomalala de Matv, Torcelin Randriamamonjy de Taratra, Rina Rasoava de Ao Raha, Davis Rakotoarijaona de Midi ou encore Arys Rafaly de Gazetiko.

L'équipe de l'instance nationale du foot a déjà mené 2 à 0 avant que Davis ne réduise l'écart en deuxième période (1-2). Les journalistes ont pu égaliser et même prendre le dessus à dix minutes de la fin mais ont raté deux occasions nettes. L'équipe de l'Union des journalistes sportifs de Madagascar a défait la formation de CFEM lors de la précédente rencontre amicale avant la finale de l'Orange Pro League version 2023.