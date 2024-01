Congo-Brazzaville: Musique - Djoson Philosophe signe « Question mark ?? »

Disponible en version audio et vidéo sur différentes plateformes de musique, « Question mark ?? » fait suite au single « La danse du serpent » sorti en 2022 par l'artiste Djoson Philosophe et son groupe Super Nkolo Mboka.

D'une durée de six minutes, le titre « Question mark ?? » interroge sur l'origine du monde. Une question existentielle pleine d'ambiguïté car si les uns disent que le monde puise son essence dans le feu, l'air ou l'eau, d'autres affirment simplement qu'il a été formé par la parole du créateur de toute chose. «Dans "Rumba na piste", j'ai chanté la rumba dans la rumba. Et cette fois-ci, dans "Question mark" ou "punto de interrogación", j'ai chanté l'origine du monde dans la rumba. C'est pour diversifier un peu les thématiques dans mes créations que de toujours chanter l'amour dans la rumba », a confié Djoson Philosophe.

Au-delà d'y trouver des réponses convaincantes, l'artiste invite simplement à profiter de la vie et de chaque jour offerte pour soit faire le bien aux autres ou soit en faire à soi-même. Sur une cadence sèbene ancrée dans la rumba congolaise comme il sait bien le faire, l'artiste offre aux mélomanes un titre de plus sur lequel s'ambiancer et esquisser quelques pas de danse lors des différentes festivités. A ce propos, Djoson Philosophe invite le public à télécharger, écouter et partager cette nouvelle création. « Je demande aux mélomanes de la bonne musique de partout dans le monde d'accompagner et de soutenir cette création qui pérennise l'inscription de la rumba au patrimoine immatériel de l'Unesco », a-t-il poursuivi.

Fruit d'une autoproduction de l'artiste Djoson Philosophe et de son groupe Super Nkolo Mboka, avec l'appui du groupe Adiac, « Question mark ?? » a été enregistré au studio Massa music. Outre la sortie de ce single et la tenue récemment de deux spectacles, l'artiste musicien congolais souhaite parcourir 2024 dans ce même élan positif. « Après les spectacles du 1er janvier à Pefaco et le 12 janvier à la maison russe, nous aurons des spectacles de proximité dans les quartiers de Brazzaville et départements du Congo ainsi que la participation du groupe Super Nkolo Mboka dans divers festivals et spectacles dans le monde ... », a-t-il dit.