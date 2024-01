Afrique Centrale: Adieu au Père Jorge Luis Rodríguez CM, chef de la mission vincentienne angolaise

Lombe — Le Père Jorge Luis Rodríguez Baquero CM, colombien (de Medellin), de la Congrégation de la Mission, fondée par saint Vincent de Paul en 1625, a perdu la vie dans un accident de voiture à l'âge de 57 ans. L'incident s'est produit le dimanche 14 janvier. Le Père Jorge Luis se trouvait avec un confrère et deux religieuses, qui sont actuellement à l'hôpital dans un état sans gravité, lorsqu'il a perdu le contrôle du véhicule, à cause de la pluie, et est sorti de la route.

Depuis un peu moins de deux ans, le Père Jorge Luis coordonnait la mission angolaise des missionnaires vincentiens à Lombe (archidiocèse de Malanje) (la pandémie avait bloqué plusieurs fois son désir de partir), après avoir répondu généreusement à une initiative interne à sa Congrégation, la campagne " 1 pour cent " lancée en 2018 et promue par lui-même puisqu'il était alors directeur du bureau de la communication de la Curie. Cette initiative visait à motiver la participation aux missions internationales et aux missions en général, d'au moins 30 frères, soit 1 % du nombre total de missionnaires vincentiens dans le monde, ainsi qu'à encourager l'esprit missionnaire dans toute la communauté.

Ordonné prêtre le 2 octobre 1994, le père Jorge Luis a été directeur de la station Radio Eucha de la préfecture apostolique de Tierradentro, en Colombie. Outre ses études philosophiques et théologiques, il s'est spécialisé dans la communication sociale à l'Université pontificale salésienne de Rome. Il a ensuite été chargé de la direction du département de la communication sociale de la Conférence épiscopale de Colombie et, de 2006 à 2007, il a également été consultant auprès du Conseil pontifical pour les communications sociales du Saint-Siège.

Le père Jorge Luis a également été secrétaire exécutif de l'ancien département de la communication et de la presse du Conseil épiscopal latino-américain (CELAM), entre 2005 et 2007, et responsable de la communication de la cinquième conférence générale de l'épiscopat latino-américain et caribéen, qui s'est tenue à Aparecida (Brésil) en 2007.

Fidèle à sa vocation missionnaire, il a rendu divers services à sa Congrégation : il a été aumônier de la Mission ethnique espagnole de Londres (2008-2010) ; recteur du grand séminaire de San Pedro, dans le diocèse de Saint-Domingue, en Équateur (2011-2013) et, comme nous l'avons mentionné plus haut, il a dirigé le bureau de communication de la Curie de 2014 à 2019, jusqu'à ce qu'il décide de partir pour l'Angola, au sujet de l'expérience missionnaire duquel il a récemment écrit : "L'un des plus grands dangers que nous pouvons courir face à la pauvreté est de nous y accoutumer.

Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations différentes : la pauvreté, la faim, la malnutrition, la maladie et la mort. Chaque jour, des personnes d'âges différents frappent à notre porte. Face à tout cela, la pire chose qui puisse arriver est de s'habituer à ces situations et de les regarder avec indifférence. Les premiers mois, cette réalité nous submerge par sa force, mais au fil des jours, nous pouvons nous désensibiliser, ce qui est terrible, car à qui allons-nous annoncer l'Évangile si nous ne connaissons pas leur réalité, si nous ne souffrons pas avec eux ?".