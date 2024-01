Afrique: L'Assemblée des évêques d'Afrique du Nord a conclu

Rabat — Processus synodal sur la synodalité, réflexion théologique sur la vie des Églises du Maghreb et réception de la Déclaration Fiducia Supplicans du Dicastère pour la Doctrine de la Foi sur la signification pastorale des bénédictions : tels sont les thèmes abordés par les évêques de la CERNA (Conférence des Évêques de la Région Nord-Africaine) lors de leur Assemblée qui s'est tenue du 11 au 15 janvier à Rabat (Maroc). Tels sont les thèmes abordés par les évêques de la CERNA (Conférence des évêques de la région d'Afrique du Nord) lors de leur Assemblée qui s'est tenue du 11 au 15 janvier à Rabat (Maroc).

Comme l'indique le communiqué final transmis à l'Agence Fides, les participants à l'Assemblée ont visité à cette occasion l'Institut théologique oecuménique al-Mowafaqa de la capitale marocaine, dont ils ont apprécié " les efforts pour donner à ses étudiants une approche à la fois catholique et protestante de sujets tels que l'égalité Nord-Sud et l'égalité entre hommes et femmes, et pour la formation qu'il offre depuis dix ans aux agents pastoraux des communautés catholiques et protestantes du Maroc et d'ailleurs ".

L'année 2023 qui vient de s'achever a marqué les Eglises et les peuples de la CERNA "par le tremblement de terre dans la région de Marrakech et les inondations à Derna" mais cela n'a pas empêché les Eglises d'Afrique du Nord de manifester "leur solidarité aussi financièrement aux Eglises de Turquie et de Syrie après les tremblements de terre" qui ont frappé ces pays. Les Eglises de la CERNA ont pris l'initiative commune d'un jeûne et d'une prière pour la paix au début de l'Avent "en solidarité avec les victimes du conflit en Terre Sainte" et ont envoyé une lettre de solidarité au Cardinal Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem.

Concernant le Synode, les évêques de la CERNA rappellent que " nos diocèses ont participé activement au processus. Leur réflexion a abouti à la production en août 2022 d'un texte régional significatif sur la vie de nos Églises, leurs avis et leurs questions, à l'envoi d'une délégation nord-africaine à l'assemblée continentale de mars 2023 à Addis-Abeba et à la participation de deux d'entre nous à l'assemblée d'octobre 2023 à Rome".

Un autre thème abordé est celui des fondements théologiques de la vie chrétienne dans la région. "Il y a un an, la CERNA a décidé de créer une Commission de réflexion théologique à laquelle ont participé un certain nombre d'évêques et de vicaires généraux, mais aussi des laïcs, des religieuses et des prêtres de nos pays", indique le communiqué. "La mission de cette Commission était d'élaborer et d'organiser un répertoire du patrimoine théologique et spirituel de nos Églises au cours des soixante dernières années et d'identifier les axes importants qui ont émergé de la synthèse synodale régionale et qui méritent d'être approfondis". La Commission continuera à "fournir des outils pour alimenter la réflexion de nos communautés". Un travail commun sur les questions liturgiques pourrait également être envisagé".

Enfin, les évêques de la CERNA, à propos de la Déclaration Fiducia Supplicans, entendent "avant tout souligner trois aspects positifs fondamentaux exprimés dans ce document : une réaffirmation claire de la doctrine de l'Eglise sur le mariage et la morale sexuelle ; une réaffirmation aussi de la vision d'un Dieu miséricordieux dont l'amour et la grâce sont infinis et offerts à tous sans distinction ; une compréhension approfondie du sens des bénédictions dont le rôle n'est pas de ratifier ni d'approuver les situations concrètes vécues par les personnes, mais d'implorer l'aide de Dieu sur elles". La CERNA invite "nos communautés à prendre le temps de lire et de discuter ce document et la note explicative publiée le 4 janvier 2024 par le Dicastère de la Doctrine de la Foi (...) ; et à éviter tout esprit de polémique, en cultivant tout ce qui contribue à nourrir la communion et l'unité de l'Eglise universelle".