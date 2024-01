Sénégal: Instauration prochaine d'un prix dédié au numérique - Les jeunes reporters invités à s'intéresser davantage à l'écosystème des communications électroniques

Le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs), Migui Maram Ndiaye, a annoncé mardi à Saly que cette structure de journalistes projette d'instaurer un prix dédié au numérique en vue d'encourager les professionnels des médias à s'intéresser davantage à ce secteur.

Il s'exprimait à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du 7e forum d'échanges et de partage avec les journalistes initié par l'Agence de régulation des télécommunications et de postes (Artp) sur le thème : « Artp, 2014/2024 : Bilan d'une décennie de régulation des communications électroniques, des postes et perspectives à l'horizon 2035 ».

Dans sa prise de parole, le journaliste a indiqué que cette rencontre constitue «un cas d'école » mais également « un vade-mecum » pour les membres de la convention surtout dans la démarche inclusive. « La formation est notre préoccupation première », a-t-il insisté, révélant que « la convention est dans l'optique d'instaurer un prix dédié au numérique ».

« En professionnels aguerris, nous sommes tous d'avis que pour mener à bien son travail, le journaliste doit avoir un certain background en d'autres termes, le journaliste doit lui-même être bien informé, bien formé », a par ailleurs dit Migui Marame Ndiaye. Qui a rappelé que, chaque année, des dizaines de reporters sénégalais bénéficient de bourses d'étude aussi bien pour la licence que pour le Master.

Cette session se tient en prélude à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Mais M. Ndiaye a juré que lui et ses confrères seront en croisade contre la désinformation et les discours aux teintes racistes ou haineuses. « Cette mission semble d'ores et déjà fastidieuse », a admis le président de la Cjrs, selon qui, ladite structure vient de boucler une tournée nationale de formation et de sensibilisation des jeunes reporters concernant la couverture médiatique en période électorale avec le Cnra.

A noter qu'il est question, à travers cet atelier de formation à laquelle prend part une quarantaine de journalistes membres de la Cjrs et de l'Urac (Union des radios communautaires du Sénégal), de « familiariser » la presse avec l'écosystème des communications électroniques et des postes, a notamment savoir, Yellamine Goumbala, secrétaire général de l'Artp.

Le représentant d'Abdou Karim Sall a également souligné, dans son discours liminaire, que ce forum vise à « faciliter l'appropriation des informations relatives aux secteurs régulés », entre autres objectifs.

Le forum, dont les travaux sont ouverts en présence des cadres de l'Artp, va se poursuivre jusqu'au jeudi 18 janvier.

Lors de cette première journée, Kalidou Gaye, le directeur des affaires juridiques de l'Artp, a fait un exposé sur le bilan des 10 ans de régulation.