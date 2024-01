Afrique: L'Angola et la Tanzanie renforcent leur coopération

Luanda — Les Républiques d'Angola et de Tanzanie ont signé mardi, à Zanzibar, quatre instruments juridiques pour approfondir les échanges entre les deux pays, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale.

Les instruments ont été signés au cours de la IIème session de la Commission mixte bilatérale par le chef de la diplomatie angolaise, Téte António, ainsi que son homologue tanzanien, January Yusuf Makamba, et la ministre tanzanienne de la Santé, Ummy Mwalimu.

Il s'agit des mémorandums d'accord sur la coopération dans le domaine du pétrole et du gaz, de l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques, de service et ordinaires, de santé et du processus verbal de la IIe session de la Commission mixte bilatérale entre l'Angola et la République Unie de Tanzanie.

Selon un communiqué du ministère des Relations Extérieures (MIREX), parvenu à l'ANGOP, le Mémorandum d'entente de coopération dans le domaine pétrolier et gazier vise à établir un cadre général pour encourager la coopération mutuelle, outre le partage de connaissances et d'expériences.

Ce mémorandum vise également à promouvoir la coopération et la collaboration dans les domaines de l'exploration pétrolière et gazière, à renforcer les capacités techniques du personnel industriel national, ainsi que l'échange d'informations, de données et d'opportunités commerciales communes.

Le Mémorandum d'accord sur la coopération dans le cadre de l'exemption de visa sur les passeports diplomatiques, de service et ordinaires vise à faciliter la demande de visa entre les citoyens des deux pays titulaires des passeports susmentionnés, facilitant ainsi leurs voyages.

Le Mémorandum d'accord dans le domaine de la santé prévoit le renforcement de la coopération et des capacités dans le domaine de la formation des ressources humaines, y compris les services spécialisés.