Madagascar: Début de solution au délestage - Extension de la centrale d'Ambohimanambola

C'est un changement important qui s'opérera dans le paysage de la fourniture d'électricité à Madagascar, pour le RIA particulièrement : la Jirama opèrera avec une unité qui lui sera propre.

Antananarivo, la capitale et coeur économique de la Grande île, les effets des perturbations de l'approvisionnement en électricité sont importants. Une partie de l'électricité est encore tributaire des centrales thermiques, énergivores et budgétivores pour la Jirama, la compagnie nationale d'eau et d'électricité de Madagascar.

À travers le MEH, l'État a mis en oeuvre un projet ambitieux par le biais de l'extension de la centrale thermique d'Ambohimanambola. Il permettra d'augmenter la production électrique au niveau du Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA), auquel dépend la capitale et les autres pôles industriels de la Grande île. Cette nouvelle infrastructure a été financée entièrement par l'Ètat. La totalité de sa production pourrait combler les besoins croissants des consommateurs. Elle résoudra en outre une grande partie des problèmes récurrents de la société d'eau et d'électricité nationale. Les déficits chroniques en approvisionnement électrique sur le RIA ainsi que la vétusté du matériel sont les défis qui sont en train d'être relevés par la Jirama et le MEH.

Extension

%

La centrale thermique d'Ambohimanambola et sa nouvelle extension devraient répondre à très court terme à ces problématiques. Les 7 groupes ayant une puissance de 15 MW chacun sont arrivés dans la Grande île et seront installés. Les travaux effectués pour l'extension de la centrale thermique d'Ambohimanambola progressent rapidement. « Une capacité supplémentaire de 105 MW sera introduite sur le RIA, grâce à cette nouvelle unité », nous confie un responsable auprès du MEH. Ces blocs moteurs fonctionnent au carburant lourd (HFO). La construction des bâtiments ainsi que les gros oeuvres sont en train d'être achevés. L'extension de la centrale thermique d'Ambohimanambola devrait être terminée cette année. Cet investissement dans l'énergie thermique répond à un besoin pressant des consommateurs mais le MEH poursuit entre-temps l'hybridation des autres centrales ou la construction de nouveaux parcs solaires.