Madagascar: Exécutif - Des changements notables dans le nouveau gouvernement

Des changements sont apportés au niveau des départements ministériels lors de la présentation des nouveaux membres du gouvernement. En tout cas, les ministres sont en place pour relever le défi du développement.

Malgré quinze reconductions sur les vingt-sept ministres du nouveau gouvernement, des changements sont tout de même visibles au niveau de quelques ministères. Diminution des cabinets ministériels au profit de secrétariats d'État rattachés à la Présidence afin de diminuer les dépenses et être plus efficaces vu que ces nouveaux départements vont se cantonner à un effectif réduit. Ce changement s'accorde avec le projet du président Andry Rajoelina d'être au plus près du peuple car la plupart des secrétariats d'État à venir sont axés sur des domaines bien précis comme l'électrification en milieu rural ou encore la lutte contre les stupéfiants.

Au niveau des cabinets ministériels, l'un des changements les plus remarqués est la séparation de la section décentralisation du département du ministère de l'Intérieur. Il a été décidé que le ministre Justin Tokely se concentre plus sur les affaires intérieures concernant surtout le suivi des travaux des collectivités déconcentrées comme les chefs de districts ou encore les préfets.

La décentralisation est transférée au ministère de l'Aménagement du territoire du nouveau ministre Naina Andriantsitohaina. Selon l'analyste Tiaray Fanahimanana, avec cette séparation, le ministère de l'Intérieur peut se concentrer davantage sur le volet déconcentration et sur les affaires intérieures. Il insiste aussi sur le fait que la séparation n'est pas inédite dans l'histoire. Ce sera donc au ministère de la Décentralisation et de l'aménagement du territoire de s'occuper de la Politique nationale de décentralisation émergente (PNDE) qui a été chapeautée depuis l'année dernière par le ministère de l'Intérieur dirigé par le ministre Justin Tokely.

Transposition

Concernant les ministères chargés de la Défense et de la sécurité, les trois ministres ont été remplacés, mais le changement le plus frappant reste le changement de nom du département chargé de la Gendarmerie nationale qui était auparavant le secrétariat d'État à la Gendarmerie nationale (SEG) alors que maintenant c'est devenu le ministère délégué à la Gendarmerie nationale. Un changement qui ne va sûrement pas altérer les attributions du département.

La reconduction de la ministre Lalatiana Rakotondrazafy à un autre poste a également surpris l'opinion, car si auparavant, elle était au ministère de la Communication et de la culture, désormais, elle est la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Malgré le fait que le ministère de la Communication soit le domaine de prédilection de Lalatiana Rakotondrazafy en tant que journaliste de métier, le président Rajoelina a estimé que la transposition est la solution pour le gouvernement.

La principale intéressée se dit prête à endosser son nouveau rôle et se donne pour objectif de diminuer le taux de chômage afin d'atteindre le pôle emploi et, ainsi, d'avoir le maximum de population active. Lalatiana Rakotondrazafy et Joël Randriamandranto, ministre du Tourisme et de l'artisanat, sont les seuls ayant été membres du gouvernement depuis le retour au pouvoir de Andry Rajoelina en 2019. Ils sont donc les mieux placés pour connaître parfaitement les méthodes du président de la République et du Premier ministre Christian Ntsay.