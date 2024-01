Madagascar: Sécurité et défense - Les Forces armées resserrent les rangs

Le général Sahivelo entre en scène en tant que ministre des Forces armées. Il explique le changement de nom de son département par l'objectif de mutualiser les forces et les moyens, mais il reconnaît aussi qu'il y a un besoin de raffermir les rangs.

Une mutualisation des forces. C'est le but derrière le changement de nom du ministère de la Défense nationale en ministère des Forces armées, explique le général Lala Monja Delphin Sahivelo, nouveau titulaire du poste.

La passation entre le général Josoa Rakotoarijaona, ministre de la Défense nationale, et son successeur, le général Sahivelo, ministre des Forces armées, s'est tenue, hier, en milieu d'après-midi, à Ampahibe. À l'issue de la cérémonie, le nouveau membre du gouvernement a répondu à quelques questions de la presse. Il a, notamment, été questionné sur les raisons du changement de nom de son département.

Selon les explications du ministre des Forces armées donc, ce changement d'appellation de son département ministériel va dans une logique "d'inter-opérationnalisation et interarmisation", entre les différentes entités qui composent les Forces armées. Il s'agit ici de l'armée qui est constituée de l'armée de terre, des forces aériennes et des forces navales, et de la Gendarmerie nationale. Cette mutualisation des forces et des moyens devra renforcer l'efficience de la lutte contre l'insécurité.

%

La restructuration de l'armée qui a été un des grands chantiers du premier mandat de Andry Rajoelina, président de la République, s'accompagne aussi d'une évolution de sa mission. En plus de la défense du territoire, depuis quelques années, l'armée est également affectée à la lutte contre l'insécurité. Une présence dans les missions de maintien ou rétablissement de l'ordre en zone urbaine dans le cadre de l'État-major mixte opérationnel (EMMO).

Politique

L'armée est, également, présente dans les missions de reprise en main de la situation sécuritaire en zone rurale, dans le cadre du concept de Forces de défense et de sécurité (FDS). À entendre les explications du général Sahivelo, le changement d'appellation du ministère de la Défense nationale en ministère des Forces armées, devrait s'accompagner par un changement opérationnel. Plus de fluidité et de célérité dans l'articulation du commandement et la réalisation des opérations devraient en découler.

À titre d'exemple, la sollicitation par la Gendarmerie nationale d'un appui aérien de ses troupes à terre devrait avoir une réponse plus rapide. Une demande qui, en l'état actuel des choses, est d'abord communiqué au secrétariat à la Gendarmerie nationale, qui en fait part au ministère à l'ancien ministère de la Défense nationale, qui en donne instruction à l'état-major des armées, qui en donne l'ordre d'exécution à l'état-major de l'armée de l'air.

Cette idée d'inter-opérationnalisation et d'interarmisation a également conduit au changement d'appellation du secrétariat d'État chargé auprès du ministère de la Défense nationale, chargé de la Gendarmerie nationale. Désormais, ce département est le ministère délégué en charge de la Gendarmerie nationale. Le déroulement de la cérémonie de passation d'hier donne justement une idée de ce front commun que devrait former les entités qui composent les Forces armées.

L'arrivée du nouveau ministre des Forces armées s'est faite avec les honneurs militaires. Lors de la revue des troupes, il a été accompagné du secrétaire général de l'ancien ministère de la Défense nationale, du chef d'état-major des forces navales qui assure l'intérim en tant que Chef d'état-major des armées (CEMA), et de l'intérim du Commandant de la Gendarmerie nationale (COM-GN).

La présence des intérimaires, hier, s'explique par le fait qu'avant sa nomination, le général Sahivelo a été le CEMA. Et le général Andry Rakotondrazaka, ancien commandant des bérets noirs, lui aussi, vient d'être nommé ministre délégué chargé de la Gendarmerie nationale. Les deux nouveaux hommes forts des Forces armées ont ainsi déjà collaboré avant d'entrer au sein du gouvernement. Ils ont également une expérience en termes de mutualisation des forces.

Dans ses réponses à la presse, hier, le général Sahivelo a, du reste, souligné que dans sa "To do list", figure aussi "le renforcement du suivi du respect de la discipline et de l'exécution des ordres dans le respect des dispositions légales". Aussi, il lui a été demandé si cette idée de mutualisation des forces n'a pas non plus pour but de resserrer les rangs et la discipline au sein des Forces armées après la querelle politique pré-électorale. Un contexte dans lequel la cohésion des troupes et le respect de la chaîne de commandement au sein des Forces armées a une nouvelle fois été mis à rude épreuve.

"Cette mutualisation des forces est surtout sur le volet opérationnel, dans la lutte contre l'insécurité. Néanmoins, elle peut également être menée sur le terrain politique en réaffirmant que les Forces armées sont indivisibles et ont aussi pour mission de défendre les institutions légalement constituées", affirme le général Sahivelo.