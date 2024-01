Madagascar: Judo / Coupe des rois - Les filles se hissent sur le podium

Premier essai concluant. Madagascar, représenté par les expatriés de la Diaspora Malagasy Judo (DMJ) a brillé lors de sa participation à la 41e édition de la Coupe des Rois par équipe ce week-end. La compétition est initiée par le comité de Drome-Ardèche de judo et le dojo Romanais. La Grande île a aligné deux équipes. Celle féminine s'est hissée sur la troisième marche du podium, synonyme de la médaille de bronze.

L'équipe a été constituée par l'olympienne de Rio en 2016, Asaramanitra Ratiarison chez les -63 kg, la médaillée d'or des Jeux des îles de La Réunion en 2015, Brenda Andriantiana (-63 kg), Vital Christiane chez les -57 kg et Maylis Andrianjafitsalama (-52 kg). Asara et ses coéquipières se sont inclinées en demi-finales devant la formation hôte, Dojo Romanais, et se sont contentées de la troisième place. Les filles ont fini deuxièmes en phase de groupe, dans une poule de cinq équipes.

Le même Dojo Romanais a remporté la médaille d'or chez les filles. La formation masculine a été composée de l'olympien de Londres en 2012, Fetra Ratsimiziva chez les -81 kg, Sandaniaina Andrianjakavelo -60 kg, Rialy Rakotondramanga -66 kg et trois autres de la même catégorie -73 kg en l'occurrence Rico Andriamanantsoa, Mirado Andriamifehy et Killian Rakotonanahary.

Les garçons ont eux aussi fini deuxièmes en phase de poule de quatre équipes. La bande à Fetra a par la suite perdu en huitièmes de finale contre Clamart Judo de Paris. Le tournoi a réuni vingt-huit équipes dont dix-neuf chez les garçons et neuf pour les filles.

«Nous sommes satisfaits de nos résultats. Je suis impressionné par l'état d'esprit de nos porte-fanions, les anciennes gloires comme Asara et Brenda et aussi les jeunes comme Rialy, Killian et Mailys», a souligné Fetra Ratsimiziva, premier responsable de la DMJ. Lancé en mars 2023, DMJ est un projet concocté par la direction technique nationale et l'olympien Fetra Ratsimiziva depuis 2021 lors des championnats du Monde à Budapest. L'idée était de créer une plateforme chargée d'animer le réseau des judokas de la Diaspora dans le monde entier.

Sa mission est de recenser et regrouper les judokas malgaches du monde entier, actifs et anciens. Elle identifie les athlètes talentueux qui souhaiteraient représenter le pays en compétitions internationales, en coordination avec la direction technique nationale. DMJ identifie également les compétences et les forces vives qui pourraient contribuer au développement du judo malgache, localement ou à l'étranger. La Diaspora Malagasy Judo concocte en ce premier semestre de l'année une compétition intitulée Judo Gasy Cup, dédiée aux expatriés du 30 mars au 1er avril à Toulouse puis un camp d'entraînement prévu du 18 au 20 mai.