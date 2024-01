Afrique: L'UNESCO exhorte ses États Membres à investir dans l'éducation pour éradiquer les discours de haine

Le 24 janvier 2024, l'UNESCO organisera une formation en ligne d'une journée pour plusieurs milliers d'enseignants qui leur donnera les outils pour mieux repérer, traiter et prévenir les incidents liés au discours de haine, rapporte un communiqué de l’organisme rendu public aujourd’hui.

Selon le document, cette année, l'UNESCO dédie la Journée internationale de l'éducation au rôle crucial du système éducatif et des enseignants pour lutter contre les discours de haine, une menace pour nos sociétés qui s'est accrue ces dernières années via les réseaux sociaux.

En effet, le communiqué atteste que les discours de haine alimentent les préjugés et la discrimination et peuvent contribuer à la normalisation de la violence. Leur récente escalade mondiale, amplifiée par l'utilisation des réseaux sociaux et exacerbée par de nouvelles crises prolongées dans différentes régions, a de graves répercussions sur la sûreté et la sécurité des communautés à travers le monde, poursuit-il.

Par conséquent, durant cette journée, la même source informe que l'UNESCO exhorte ses États Membres à investir dans l'éducation pour promouvoir des sociétés qui valorisent la dignité humaine et la paix.

C’est dans ce sens qu’Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO a déclaré que « la propagation accélérée des discours de haine est une menace pour toutes les communautés. Notre meilleure défense est l'éducation, qui doit être au cœur de tout effort de paix. Ainsi, il est de notre devoir collectif de donner aux élèves les moyens de déconstruire les discours de haine.

Nous devons établir par l'éducation les bases de sociétés solidaires, démocratiques et respectueuses des droits de l'homme. Pour y parvenir, il nous faut mieux former et soutenir les enseignants car ils sont en première ligne pour contrer ce phénomène ».

A cet effet, le document indique que l'éducation offre plusieurs moyens de s'attaquer aux causes profondes des discours de haine et de sensibiliser les apprenants de tous âges à ses formes et conséquences en ligne et hors ligne.

Il s'agit notamment de doter les élèves des compétences nécessaires pour reconnaître la haine et l'injustice et y répondre, de leur transmettre les valeurs de respect de la diversité et des droits de l'homme, et de leur apprendre à différencier le discours de haine de la liberté d'expression.