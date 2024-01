Afrique: CAN 2023 - Claude Le Roy s'enflamme pour Lamine Camara (Sénégal)

Tout le monde ne parle que de lui. Comme plusieurs autres, Lamine Camara a également impressionné l'ancien sélectionneur des Eperviers du Togo, Claude Le Roy après son doublé lundi contre la Gambie (3-0) pour l'entrée en lice du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023.

Agressivité, vitesse, déplacements intelligents et projection pour créer du surnombre dans le camp adverse, à 20 ans seulement, Lamine Camara a rayonné pour son tout premier match en Coupe d'Afrique des Nations lundi face aux Scorpions. Si beaucoup ne parlent que de son doublé qui sont deux buts absolument magnifiques, c'est surtout l'attitude du Messin de 20 ans sur le terrain qui a plu à Claude Le Roy qui a analysé son match avec un oeil d'entraîneur.

« Un jeune gamin qui démarre cette compétition et qui respire le foot. Tout ce qu'il fait c'est le football. Il est à la disposition de l'équipe, du jeu et est assez incroyable. Ce n'est pas parce qu'il a mis un doublé mais pour tout ce qu'il a fait dans le jeu », a salué le « sorcier blanc » lundi dans « Soir de CAN » sur Canal+.

« Il faut le laisser tranquille »

Comme l'ex-sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, Aliou Cissé a également jeté les fleurs à Lamine Camara en conférence de presse d'après-match, invitant son poulain à garder les pieds sur terre et être régulier dans ses prestations.

%

« C'est un jeune joueur qu'il faut laisser tranquille. Je vois déjà vos titres de journaux avec sa photo devant (rires). C'est un jeune qui est amené à progresser. Aujourd'hui son heure est arrivée avec les blessures de Pape Matar Sarr et Nampalys Mendy mais aussi l'absence de Gana Gueye. Il a marqué deux buts mais au-delà des buts c'est le contenu a été bon. On a l'impression qu'il est aguerri parce qu'il a démontré tout le bien qu'on pensait de lui. Il a montré toute sa classe mais il doit rester humble.

Il a toute sa carrière devant lui et pour qu'il soit un grand joueur il faudra qu'il soit régulier. Comme on dit c'est facile d'être en haut mais le plus difficile est d'y rester. Je pense qu'il a l'humilité qu'il faut pour ça », a déclaré le patron des Lions de la Teranga. Lamine Camara doit donc montrer qu'il peut enchaîner de grosses performances en étant étincelant vendredi prochain contre le Cameroun (17h00, heure locale).