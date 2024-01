Afrique: Le Dakar Music Expo aura lieu du 1er au 4 février (Communiqué)

Dakar — La cinquième édition du festival Dakar Music Expo (DMX) aura lieu du 1er au 4 février à l'Institut français de Dakar, a t-on appris de son initiateur, Doudou Sarr.

« Le Dakar Music Expo est un salon de la musique qui réunit des artistes émergents, des professionnels de l'industrie musicale, des producteurs, des labels et des passionnés de musique », indique t-il dans un communiqué transmis à l'APS.

Le thème de cette édition est "L'artiste à l'ère du digital".

Dakar Music Expo (DMX) constitue une occasion de rencontres entre experts renommés et professionnels du secteur culturel local et international.

L'évènement offre, selon le communiqué, des « opportunités de collaboration et de partenariat » et permet »le renforcement de capacités des acteurs de la musique », mais également de « découvrir les dernières technologies et innovations dans le secteur de la musique »

En plus du »Grand Sabar Tabanerr » et le plateau »Dakar Sounds Systemz » prévus à la Maison de la culture Douta Seck, le samedi 3 février, des panels, conférences et ateliers seront au menu de cette cinquième édition avec « des discussions enrichissantes, des conseils d'experts et des opportunités de réseautage ».