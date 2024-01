Sénégal: Equité sociale et territoriale - Amadou Hott salue « la grande vision » de Macky Sall

Diamniadio — L'Envoyé spécial du président de la Banque africaine de développement (BAD) et ambassadeur mondial pour l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique (AGIA), Amadou Hott, a salué, mardi à Diamniadio, dans le département de Rufisque, « la grande vision » du chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, en matière d'équité sociale et territoriale.

»Au nom du président de la BAD, je vous félicite, Monsieur le président de la République, pour cette grande vision parce qu'il faut avoir un grand cœur pour mobiliser autant de ressources pour l'équité sociale et territoriale. Vous avez su intervenir là où il le fallait », a-t-il déclaré.

M. Hott, ancien ministre sénégalais de l'Economie, intervenait à l'ouverture de la cérémonie de la Journée nationale de l'équité axée sur le thème : « L'équité sociale et territoriale au cœur du Plan Sénégal émergent (PSE) ».

Le chef de l'Etat, Macky Sall, qui préside la rencontre, a été accueilli à son arrivée au Centre international de conférences Abdou Diouf par la ministre du Développement Communautaire, de la Solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale, Thérèse Faye Diouf, en présence de plusieurs membres du Gouvernement, d'Institutions et, de nombreux officiels et élus territoriaux.

Amadou Hott a rappelé que le portefeuille actuel de la BAD au Sénégal est de 1500 milliards de francs CFA dont 22% sont affectés au secteur de l'agriculture, 9% à l'assainissement, 9% à l'énergie.

Il aussi indiqué qu'une bonne partie de ces financements ont été mis dans le secteur du transport, dans le PUDC, le PNDL, le PROMOVILLES, la DER.

Plusieurs délégations, venues de toutes les régions du Sénégal, des représentants d'organisations et d'institutions internationales et des membres du corps diplomatiques accrédités à Dakar, des membres d'associations communautaires prennent part à cette Journée dont l'objectif est de vulgariser les résultats des projets et programmes d'équité en vue de »mettre en relief la pertinence et la justesse des politiques volontaristes de l'Etat du Sénégal en matière de réduction des disparités territoriales et sociales ».