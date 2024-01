Sénégal: Les Maisons de la jeunesse et de la citoyenneté de Bounkiling et Goudomp inaugurées dans deux mois (Ministre)

Sédhiou — Les Maisons de la jeunesse et de la citoyenneté (MJC) des départements de Goudomp et Bounkiling dont les travaux sont exécutés à plus de 80% seront inaugurées dans deux mois, a annoncé le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, Pape Malick Ndour.

« Aujourd'hui, les travaux des Maisons de la jeunesse et de citoyenneté de Bounkiling et Goudomp sont exécutés à hauteur de plus de quatre-vingt pour cent (80%). On est donc à deux mois de l'inauguration de ces infrastructures destinées à la jeunesse » a-t-il dit, lundi, en marge de la tournée économique du Premier ministre Amadou Ba dans la région de Sédhiou.

Concernant la MJC de Sédhiou, a-t-il souligné, le président de la République a donné instruction de travailler avec la mairie pour trouver une assiette foncière afin de procéder à la pose de la première pierre avant le mois de février.

M. Ndour a annoncé dans la foulée que les contrats des jeunes bénéficiaires du programme « xeyu ndaw yi » seront renouvelés pour une durée de trois ans. De même, son département travaille à consolider ces emplois »conformément aux instructions du chef de l'État ».

»La MJC est conçue pour être un guichet unique de toutes les opportunités offertes à la jeunesse, une structure d'encadrement, de formation et d'éducation citoyenne de jeunes, un espace d'informations, d'éclosion et de détection des jeunes talents dans divers domaines, un lieu d'épanouissement et un espace de loisirs ainsi qu'un endroit de passage et de progression vers l'autonomie et l'âge adulte », avait expliqué le ministre à la veille de l'inauguration de la MJC de Kaolack (centre)

L'infrastructure comporte plusieurs sections d'animation socio-éducatives, avec une salle de gymnastique, une salle de conférence, une salle de jeux de société, un studio d'enregistrement et une salle de projection.

La MJC abrite également une piscine, des mini-terrains de sport et d'autres installations de jeux extérieurs et de détente.