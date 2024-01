Madagascar: Accident à Ambohibao - Les gendarmes arrêtent un conducteur ivre

Un homme ivre au volant a été interpellé et mis en garde à vue, à Ambohibao. Il était à deux doigts de tuer des individus sur le trottoir, en fauchant une moto et une gargote.

Dans le décor. Un conducteur a fait un accident et a failli causer l'irréparable, dimanche soir, aux alentours de 20 heures et 30 minutes, à Ambohibao, commune Antehiroka. Il était sous l'empire de l'alcool, d'après le rapport de la gendarmerie.

Avec quelques centimètres de plus et il aurait failli broyer tous ceux qui se trouvaient sur son passage. Ces derniers, témoins oculaires du drame, ont vécu une peur écrasante et réelle.

Comme par miracle, le tragique événement s'est limité à des dégâts matériels. Il n'y a eu ni blessé ni perte en vie humaine.

Selon le constat des gendarmes issus du poste avancé d'Antehiroka, le véhicule, une Mercedes Sprinter, a quitté la route. Une moto, de marque Yamaha Cygnus II, stationnée sur le trottoir a été percutée de plein fouet, puis, traînée jusqu'à une gargote tout près. Des traces de frottement ont été bien visibles sur le sol.

Infraction

Le deux-roues et le petit restaurant ordinaire ont subi des dommages jugés assez importants. Pareil pour la Mercedes qui a terminé sa course sur un passage pour piéton. La route était également glissante à cause de la pluie.

Les gendarmes dont le bureau est à environ 250 mètres du lieu de l'accident ont effectué le constat. D'après leurs informations, le véhicule appartient à une société aux 67ha. Ses papiers sont en règle. Par contre, son chauffeur en état d'ébriété a dû être retenu dans la chambre de sûreté jusqu'à ce qu'il reprenne ses esprits et puisse être verbalisé. Son infraction au code de la route repose sur la conduite en état d'ivresse.

La Mercedes a été mise en fourrière. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Les propriétaires de la moto et de la gargote ont demandé réparation.

L'alcool au volant demeure l'une des principales origines des accidents, en majeur partie corporels voire mortels. La situation fait état de la nécessité d'une opération de contrôle d'alcoolémie, notamment tous les week-ends. Malheureusement, les alcotests ne sont pas du tout disponibles dans toutes les brigades ou tous les services de police.