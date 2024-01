Madagascar: Cross-country - Mondial - Jean Claude Rakotonirina ira à Belgrade

La Fédération malgache d'athlétisme (FMA) a démarré la saison 2024 par la course de 10 km de cross-country, samedi, au bout de piste d'Ivato.

L'objectif est de trouver un athlète senior qui représentera Madagascar à la quarante-cinquième édition du championnat du monde à Belgrade, en Serbie, le 30 mars prochain. Contre toute attente et en démonstration de force, Jean Claude Rakotonirina, issu de Crown club d'Antsirabe a été l'heureux élu qui a surclassé tout le monde en bouclant la distance de 10 km en 33:09:22.

Vingt coureurs ont pris le départ et seize ont franchi la ligne d'arrivée avec quatre abandons. Dès le coup d'envoi, trois coureurs se sont détachés du lot et un petit écart de plus de 50 m est constaté après le second tour. Très accrocheur et ne se laissant pas trop distancé, Jean Claude Rakotonirina s'est bien placé dans le top 5.

Au fil de la course, il s'est placé dans le top 3 et, petit à petit, a pris le contrôle pour se placer définitivement en tête. Il a fini par remporter le test loin devant de son premier poursuivant, Alain Ratsiorisoa du CAMI Itasy, à plus de 40 secondes, 33:51:00 et à 1:18:22 du troisième, Fidel Haveloma de COSFA, 34:27:64.

Le vainqueur du jour, Jean Claude Rakotonirina, n'a pas caché sa joie et sa détermination pour aller défendre la couleur malgache. « C'est ma première course nationale en cross-country et je suis très content de ma victoire. Cette victoire me conduira jusqu'en Serbie et j'essaierai d'être digne pour représenter Madagascar. En attendant, je vais continuer et amplifier ma préparation car avant tout c'est aussi la couleur de mon club que j'ai bien défendu ce jour (samedi)», confie le vainqueur.

Quant à Tsiry Manantena Rakotomalala, entraineur de Jean Claude Rakotonirina, il a expliqué que beaucoup de choses restent à améliorer. « On est pris de court par l'appel de la FMA sur la tenue du test pour détecter l'athlète qui représentera Madagascar au championnat du monde de Belgrade. Pour notre athlète qui est sorti vainqueur, il a besoin d'aides pour sa préparation surtout sur le plan social.

À la dernière participation malgache au championnat du monde d'Ouganda en 2017, le représentant de la Grande île s'est placé à la 70e place sur les 200 participants. La balle est maintenant dans le camp de la FMA et nous souhaitons que le vainqueur du jour partira vraiment », confie Tsiry Manantena Rakotomalala.

Quant à Alain Ratsiorisoa, le deuxième du classement, il a expliqué que « le temps de préparation pour moi a été insuffisant et c'était aussi ma première participation dans une course officielle. Je n'ai qu'une année d'expérience dans l'athlétisme et la performance que j'ai réalisée ce jour (samedi) est un beau présage pour l'avenir. Je donne déjà rendez-vous à Ambatondrazaka pour le championnat de Madagascar de cross-country et je fixe un objectif de ravir le titre national », conclut-il. Le championnat du monde de cross-country de Belgrade sera la deuxième participation malgache à la joute mondiale.