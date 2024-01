Madagascar: Football / Grand tournoi d'Antananarivo - Disciples FC remporte sur le fil la cagnotte

Une finale très disputée. Disciples FC s'est imposé dans la souffrance par 5 à 3 aux tirs au but face à l'US Pro et a décroché une grosse cagnotte.

Victoire au bout du suspense. Dos à dos, le club OPL, Disciples FC (DFC) n'a pu disposer de l'US Pro, équipe en régional 1 qu'au dernier tir au but en finale du Grand Tournoi d'Antananarivo, hier, au stade Egleco Plus au By-Pass. DFC remporte ainsi le chèque géant de 20 millions d'Ariary. Les deux camps se sont séparés un partout au terme du temps réglementaire et jusqu'à la fin de la prolongation. L'US Pro a mené 1 à 0 en première période, but signé Ezra (31e). Le joueur de l'Uscafoot, Cocklin a échappé dans l'axe ; puis a servi à Lucas qui a su éliminer le portier du Vakinankaratra. Ezra n'a plus fait que pousser la balle qui s'est déjà dirigée vers la cage.

Les Antsirabéens ont dominé la situation mais de leur côté, les éléments de l'US Pro ont apparemment résisté et ont réagi avec des contre-attaques rapides. Le club quart-de-finaliste de la précédente édition de l'OPL a tout fait pour remonter la pente mais a raté pas mal d'occasions. Entre autres, le tir de loin de Dahery qui a frôlé le poteau (32e). Le même Dahery, bien servi par Tendry du côté droit, a raté la finition seul face au portier Lova (34e). Au retour des vestiaires, Disciples FC s'est offert le but de l'égalisation dès la première attaque, marqué de sa tête par Ludovic (46e).

Résistant

Les occasions se sont enchainées pour DFC. La frappe en puissance du pied gauche de Dahery est passée juste à côté du poteau (51e). Tendry, le joueur des Barea, a fait un centrage bien dosé à Dahery qui a piqué le ballon de sa tête. La balle a rebondi et s'est envolée au dessus de la barre transversale (56e). À trois minutes de la fin, Tendry a profité la sortie du portier de l'US pro mais la balle a frôlé le poteau opposé (87e). Blessé avant la fin de la prolongation, Lova a été remplacé par son second, Aina. Le score est resté inchangé jusqu'à la fin des trente minutes de prolongation. «Nous avions eu du mal à imposer notre jeu à l'entame du match. Ce qui nous a compliqués la tâche pour revenir au score», a souligné Mamisoa Razafindrakoto, entraineur de Disciples FC. Ce club d'Antsirabe a assuré ses cinq coups en séance des tirs au but.

Les trois Barea Chan, Tendry, Ando et Tantely ont tous marqué tandis que le troisième tireur de l'US Pro, Fitahina a raté le sien. Les deux autres tireurs de DFC ont par la suite assuré leurs frappes, à savoir Tsila et Tino. «Nos joueurs n'ont pas démérités. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Nous n'avons pas fait beaucoup de changements car nous attendions de nos titulaires l'application des consignes. Nous avions constaté un relâchement après l'égalisation mais nous avons rebellé jusqu'à la fin», a mentionné Andrisoa Olivier Randrianandrasana, coach de l'US Pro. Le président de la ligue d'Analamanga a promis d'organiser systématiquement tous les ans ce tournoi inter saison, de l'améliorer et d'augmenter le nombre des participants.