Maroc: La région de Guelmim-Oued Noun 'a respecté les procédures légales' dans toutes les étapes du marché du barrage Assif Ouender (Conseil)

Guelmim — Le conseil de la région Guelmim-Oued Noun a indiqué que cette instance "a respecté les procédures légales" dans toutes les étapes de conclusion du marché pour la réalisation du barrage Assif Ouender dans la province de Sidi Ifni.

Le conseil régional a indiqué, dans un communiqué, que ce marché s'inscrit dans le cadre du programme national d'approvisionnement en eau potable et en eau d'irrigation 2020-2027 et de la convention de partenariat pour la réalisation des petits barrages et lacs collinaires dans la région de Guelmim-Oued Noun signée avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Equipement et de l'Eau, dont la construction du barrage Assif Ouender pour un coût estimé à 200 millions de dirhams.

La même source a ajouté qu'après la réalisation de toutes les études techniques relatives à la construction de ce barrage par le ministère de l'Equipement et de l'Eau, la région a engagé les procédures d'appel d'offres pour la concrétisation du projet.

Elle a relevé que les informations publiées par certains médias concernant la réalisation de ce barrage sont "dénuées de tout fondement" s'agissant de la sélection de l'entreprise qui a remporté l'appel d'offres, précisant que la région Guelmim-Oued Noun a respecté le principe de la neutralité ainsi que les procédures légales dans toutes les étapes de conclusion du marché conformément au décret n° 2-12-349 du 8 Jumada 1er 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

La région de Guelmim-Oued Noun a également démenti "formellement" les informations sur le report de cet appel d'offres, soulignant qu'il s'agit plutôt de la relance de cet appel le 15 mars 2023, après l'annulation du premier appel d'offres en application du décret relatif aux marchés publics.

Le communiqué note que les plis des appels d'offres ont été ouverts le 13 mars 2023 en présence des représentants du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Equipement et de l'Eau et de l'Agence du bassin hydraulique de Draa-Oued Noun, précisant que la commission des appels d'offres a décidé le rejet du dossier administratif de la seule entreprise soumissionnaire, car il ne comportait pas de "garantie financière provisoire par voie électronique", comme le stipule la décision n° 1982.21 du ministre de l'Économie et des Finances (14 décembre 2021) relative à la dématérialisation des procédures de marchés publics et des garanties financières.

Il a également noté que les études techniques de ce barrage et l'estimation de son coût ont été réalisées par le ministère de l'Equipement et de l'Eau, soulignant que la revalorisation du budget de ce barrage de 144 millions de dirhams à 202 millions de dirhams a été faite sur la base des recommandations de la réunion de coordination tenue à la direction des équipements hydrauliques à Rabat.

Le conseil régional ajoute que si le coût final du marché a atteint la somme de 234 millions de dirhams c'est parce qu'il s'agit du montant de l'offre présentée par la seule société qui a soumissionné à l'appel d'offres, exprimant son "rejet absolu de ces allégations tendancieuses qui visent à induire en erreur l'opinion publique locale, régionale et nationale".