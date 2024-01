Maroc: La Bourse de Casablanca débute proche de l'équilibre

Bourse (Casablanca) — La Bourse de Casablanca démarrait proche de l'équilibre mardi, son indice phare, le MASI, perdant 0,02% à 12.450,62 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, perdaient respectivement 0,02% à 1.017,77 pts et 0,05% à 928,22 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, baissait légèrement de 0,01% à 1.016,65 pts.

Sur le front des valeurs, les plus fortes hausses étaient affichées par Afriquia Gaz (+2,41% à 4.199 dirhams (DH)), Atlantasanad (+1,54% à 125 DH), Alliances (+1,29% à 137 DH), Res Dar Saada (+0,93% à 24 DH) et CFG Bank (+0,79% à 153,5 DH).

À l'inverse, Immorente Invest (-1,23% à 95,5 DH), Douja Prom Addoha (-1,21% à 15,56 DH), Cosumar (-1,03% à 193 DH) et Snep (-1,03% à 480 DH) et Colorado (-0,9% à 45,1 DH) réalisaient les plus fortes baisses.

Lundi, le MASI a terminé sur une baisse de 0,39%.