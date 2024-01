Algérie: Lancement d'un concours national pour la conception du logo officiel du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération

ALGER — Le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit a annoncé, mardi, le lancement d'un concours national pour la conception du logo officiel du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération.

"Dans le cadre des préparatifs des festivités de la célébration du 70e anniversaire de la glorieuse guerre de libération dans l'Algérie nouvelle où le peuple jouit de la stabilité, de la quiétude et de la prospérité, le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit lance un concours national pour la conception du logo commémorant cet anniversaire, ouvert à tous les jeunes algériens à l'intérieur du pays et à l'étranger et à toutes les startup et agences de communication algériennes spécialisées", précise le ministère dans un communiqué.

Le ministère a arrêté, à cet effet, un ensemble de conditions à observer dans la conception du logo, dont "la mise en évidence des valeurs historiques de la glorieuse guerre de libération et du message véhiculé par cet anniversaire qui restera un symbole de victoire et de triomphe, outre l'utilisation des trois (3) couleurs du drapeau national en veillant à respecter les caractéristiques de créativité et de professionnalisme".

Le participant s'engage ainsi à "procéder aux modifications requises si le logo présenté est retenu pour être adopté en tant qu'identité visuelle, tout au long des festivités officielles commémorant ce glorieux anniversaire".

Le concours est organisé "selon des conditions artistiques et techniques fixées par le règlement intérieur qui peut être téléchargé via le site officiel du ministère", indique le communiqué soulignant que "chaque participant doit "joindre une fiche descriptive du logo et une autre signalétique de l'auteur ou de l'établissement participant".

Les oeuvres doivent être adressées au plus tard le 11 février prochain, sous le titre "Concours national pour la conception du logo du 70e anniversaire de la fête de la glorieuse guerre de libération nationale, à l'adresse électronique suivante: logo70eme@m-moudjahidine.dz .