Ile Maurice: Les mésaventures de notre collègue à Rodrigues

Notre collègue Shelly Carpayen rentrait hier lundi 15 janvier à Maurice de Rodrigues par le vol MK 127.

L'avion a décollé à 10 h 50. On était déjà passé en alerte 2 à Maurice, mais on semblait déjà être en alerte 3 ou 4. L'ATR n'a pas été de tout repos, avec des turbulences causées par la présence de Belal. Cependant, l'avion a continué son vol et, vers 12 h 30, Shelly s'est dit : «Enfin arrivée !» Elle voyait même la piste d'atterrissage de l'aéroport SSR malgré le mauvais temps. Elle a commencé à rassembler ses affaires lorsque, soudain, elle a entendu le pilote annoncer que l'avion allait faire demi-tour pour rentrer à Rodrigues. N'en croyant ni ses oreilles ni ses yeux - car elle voyait l'avion amorcer un virage -, elle a demandé à ses proches qui l'accompagnaient si c'était vrai. Hélas oui !

Après un deuxième voyage d'environ une heure quarante, la revoilà à Plaine-Corail. Elle se demande pourquoi Air Mauritius n'a pas ordonné à l'ATR de ne pas décoller de Rodrigues, selon le protocole. On a fait comprendre à Shelly qu'il faudrait poireauter trois heures à l'aéroport pour voir si l'avion pourrait redécoller. Sinon, on l'hébergera ainsi que tous les passagers dans un hôtel. Mais on les a prévenus : ils devraient partager une chambre à trois ou quatre car il n'y en avait pas beaucoup de libres. À l'heure où nous bouclions, les passagers avaient été informés que l'avion ne redécollera finalement pas et qu'on les dirigera vers un hôtel. Aux frais de MK, bien sûr.